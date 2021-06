BYND Stock: Quelle que soit la façon dont vous le coupez, au-delà de la viande est un achat

Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) le stock augmentera probablement au cours de la prochaine année à mesure que le segment de la restauration de ses ventes totales se redressera. C’est la conclusion inévitable de la récente publication des résultats du premier trimestre de la société de viande végétale le 6 mai. En conséquence, j’estime que l’action BYND vaut au moins 50 % de plus à 224,13 $ par rapport au cours de clôture d’aujourd’hui (11 juin) de 149,42 $.

Source : Shutterstock

Le chiffre d’affaires de Beyond Meat au premier trimestre était en fait supérieur de 11,4% à celui de l’année dernière, à 108,2 millions de dollars. Cependant, à y regarder de plus près, la majeure partie de la croissance provient de son segment de vente au détail (vente en magasin), qui a augmenté de 27,8 %. Le segment de la restauration (restaurants, etc.) affiche une croissance négative de -26% en glissement annuel. Ma thèse est qu’au fur et à mesure que cette partie des revenus de l’entreprise se redressera, le stock commencera à augmenter.

Valoriser au-delà du stock de viande

En utilisant cela comme prémisse, regardons les chiffres. Tout d’abord, l’entreprise a fourni ses premiers conseils depuis plus d’un an. Il a déclaré que les ventes du prochain trimestre augmenteront comme suit :

« Revenus nets de l’ordre de 135 millions de dollars à 150 millions de dollars, soit une augmentation de 19 % à 32 % par rapport au deuxième trimestre de 2020. »

Cela implique que les revenus au taux d’exécution atteindront jusqu’à 600 millions de dollars (c’est-à-dire 150 millions de dollars x 4). Il s’agit d’une augmentation de 43,9 % par rapport aux 417 millions de dollars de ventes de l’année dernière, qui ont à peine dépassé les 406 millions de dollars de ventes de 2019.

Les analystes tendent désormais à être d’accord avec cette évaluation du retour à la croissance. Par exemple, Seeking Alpha indique que les estimations des ventes des analystes cette année atteindront 566 millions de dollars et 859 millions de dollars en 2022. C’est plus du double des 417 millions de dollars de ventes de 2020.

De plus, d’ici 2023, les analystes prévoient que les ventes atteindront 1,22 milliard de dollars. Cependant, pour utiliser cela pour évaluer le stock BYND aujourd’hui, nous devons le ramener à la valeur actuelle en utilisant un facteur d’actualisation pour la valeur temporelle de l’argent. En effet, 2,5 ans dans le futur est trop loin pour estimer les ventes sans tenir compte de l’utilisation alternative de l’argent qui pourrait être immobilisé jusque-là.

Par exemple, en utilisant un taux d’actualisation de 10 %, le facteur de valeur actuelle est de 78,8 %. Cela signifie que les ventes de 1,22 milliard de dollars en 2023 valent 961 millions de dollars en dollars d’aujourd’hui. Nous pouvons l’utiliser pour évaluer le stock de BYND aujourd’hui. Voici comment.

Beyond Meat a un ratio prix/ventes (P/S) de 17 (c’est-à-dire 9,63 milliards de dollars / 566 millions de ventes cette année). En utilisant un multiple P/S de 15 fois (pour être prudent), Beyond Meat a une valeur de 14,415 milliards de dollars. Ceci est calculé en multipliant 961 millions de dollars par 15 fois.

Que faire avec le stock BYND

Par conséquent, la valeur marchande actualisée en 2023 est 50 % plus élevée que la valeur actuelle (c’est-à-dire 14,415 milliards de dollars/9,63 milliards de dollars). Cela signifie que l’action BYND vaut 224,13 $ par action (c’est-à-dire 1,5 x le prix actuel de 149,42 $).

C’est une valeur nettement plus élevée que le prix d’aujourd’hui. Cela dépend de la poursuite du rebond des ventes de l’entreprise, comme le suggèrent les estimations des analystes. Cela s’applique particulièrement au segment de la restauration de ses ventes totales. Tous les segments doivent afficher une croissance énorme pour que cet objectif de prix ait un sens.

Cependant, tous les analystes ne sont pas d’accord avec mon évaluation. Par exemple, TipRanks rapporte que l’objectif de cours moyen de Wall Street de 13 analystes n’est que de 122,64 $, soit 17% de moins que le prix d’aujourd’hui. De plus, Seeking Alpha rapporte que 20 analystes ont un objectif moyen de 116,20 $, soit 22 % de moins qu’aujourd’hui.

Par conséquent, dans cette situation, où les analystes sont d’un côté et moi de l’autre (ils pensent que ça va baisser, je pense que ça va monter), j’utilise un modèle probabiliste.

Estimations de probabilité et rendement attendu

Par exemple, supposons qu’il y ait 40% de chances que les analystes aient raison et que l’action BYND chute de 20%. Supposons également qu’il n’y a que 30 % de chances que j’aie raison et que le stock ait raison de 50 %. Enfin, le scénario de probabilité restant (c’est-à-dire 100 % moins 40 % et 30 %) est de 30 %. Pour être prudent, disons que l’action se débrouille avec un rendement basé sur le marché de seulement 10 %.

Par conséquent, le rendement total attendu (RE) est toujours un gain positif de 10 %. Voici comment nous pouvons voir cela. Le premier scénario a un RE de -8 % (c’est-à-dire 40 % x -20 %). Le deuxième scénario (le mien) a un RE de 15 % (c’est-à-dire 30 % x 50 %). Le troisième scénario a un RE de 3 % (c’est-à-dire 30 % x 10 %). Ainsi, la somme totale de tous les ER est de -8% +15% +3%, ou +10%.

En d’autres termes, en supposant la plus probable de toutes les situations, nous devrions toujours faire 10% sur l’action BYND, dans une sorte d’analyse du pire des cas. Néanmoins, je pense que l’action vaut toujours 50% de plus à 224,13 $.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Total Yield Value Guide que vous pouvez consulter ici.