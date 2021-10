Bypolls à trois LS, 30 circonscriptions d’assemblée demain : Heure des votes, candidats clés, date des résultats, tout ce qu’il faut savoir

Alors que les élections partielles de Lok Sabha auront lieu à Dadra et Nagar Haveli, Mandi dans l’Himachal Pradesh et Khandwa dans le Madhya Pradesh, les élections partielles de l’assemblée auront lieu dans 30 sièges.

Des votes indirects sur trois sièges de Lok Sabha et 30 circonscriptions d’assemblée réparties dans 14 États auront lieu demain. La Commission électorale a annoncé un calendrier détaillé le 18 septembre. Le scrutin aura lieu de 7 h à 18 h. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 novembre. Alors que les élections partielles de Lok Sabha auront lieu à Dadra et Nagar Haveli, Mandi dans l’Himachal Pradesh et Khandwa dans le Madhya Pradesh, les élections partielles de l’assemblée auront lieu dans 30 sièges. Sur ces 30 sièges, cinq se trouvent dans l’Assam, quatre au Bengale occidental, trois chacun dans le Madhya Pradesh, l’Himachal Pradesh et le Meghalaya, deux chacun dans le Bihar, le Karnataka et le Rajasthan et un chacun dans l’Andhra Pradesh, l’Haryana, le Maharashtra, le Mizoram, le Nagaland et Télangana.

Les votes indirects de l’Assemblée du Rajasthan : La scène est prête pour les votes indirects de deux sièges d’assemblée de Vallabhnagar et Dhariawad. Le scrutin aura lieu dans 638 isoloirs dans les deux circonscriptions de l’Assemblée. Les bypolls ont été rendus nécessaires en raison du décès du député du BJP de Dhariawad, Gautam Lal Meena, et du député du Congrès de Vallabhnagar, Gajendra Singh Shaktawat. Alors que le Congrès a donné un billet à l’épouse de Gajendra Shaktawat, Preeti Shaktawat à Vallabhnagar à Udaipur, le BJP a déçu le fils de Gautam Lal Meena et a aligné Khet Singh Meena à Dhariawad à Pratapgarh contre le candidat du Congrès Nagraj Meena. Au total, sept candidats se présentent aux élections dans la circonscription de Dhariawad (ST). À Vallabhnagar, le BJP a aligné Himmat Singh Jhala contre Preeti Shaktawat tandis que l’ancien député du BJP et chef de Janta Sena Randhir Singh Bhinder se présente également en tant que député indépendant. Pas moins de neuf candidats sont en lice à Vallabhnagar. Au total, 5 11 455 électeurs pourront exercer leur droit de vote dont 2 53 831 à Vallabhnagar et 2 57 624 à Dhariawad. Sur un total de 638 isoloirs, 119 sont sensibles.

Dérogations à l’Assemblée de l’Haryana : Le vote par procuration à la circonscription de l’Assemblée d’Elenabad est prêt à assister à un concours triangulaire, avec Abhay Singh Chautala, de l’opposition INLD, qui envisage une autre victoire. Gobind Kanda, frère du chef du parti Haryana Lokhit et législateur Gopal Kanda, avait récemment rejoint le BJP et avait été aligné par la moissonneuse-batteuse BJP-JJP. Pawan Beniwal, qui avait contesté sans succès le précédent scrutin de l’Assemblée contre Abhay Chautala, est récemment passé du BJP au Congrès. Il est dans la mêlée en tant que candidat du principal parti d’opposition. Plus de 1,85 lakh d’électeurs, dont plus de 98 000 hommes et 86 000 femmes, sont éligibles pour voter. Bien qu’un total de 19 candidats, pour la plupart indépendants, soient en lice, Abhay Chautala, Beniwal et Gobind Kanda sont considérés comme des candidats clés.

Votes indirects de l’Assemblée de l’Himachal Pradesh : Les votes indirects de l’Himachal Pradesh sont considérés comme les demi-finales des prochaines élections à l’Assemblée de l’État l’année prochaine. Les votes indirects pour les sièges de Mandi Lok Sabha et d’Arki, Fatehpur et Jubbal-Kotkhai Vidhan Sabha auront lieu demain. Le siège Mandi Lok Sabha comprend 17 segments de l’Assemblée. Au total, 2484 bureaux de vote et 312 bureaux de vote auxiliaires ont été mis en place pour le siège de Mandi Lok Sabha (12 99 756 électeurs) et Fatepur (87 222 électeurs), Arki (92 609) et Jubbal-Kotkhai (70 965) pour les sièges de Vidhan Sabha. . Une compétition serrée est attendue entre le BJP au pouvoir et le parti du Congrès sur tous les sièges, à l’exception de Jubbal-Kotkhai, où le candidat rebelle du BJP Chetan Singh Bragta – en lice sur un ticket indépendant – est prédit comme un candidat plus fort. Mandi étant son district d’origine, le ministre en chef de l’Himachal Pradesh, Jai Ram Thakur, est susceptible de mettre tout son poids derrière le candidat du BJP, Kargil, héros de guerre, le brigadier Khushal Singh Thakur, qui tente sa chance pour la première fois. À l’autre extrémité se trouve Pratibha Singh, l’épouse du ministre en chef à six reprises Virbhadra Singh, qui est dans la mêlée du district avec un billet pour le Congrès. A côté d’eux, six autres candidats dont Ambika Shyam du parti Rashtriya Lokniti, Munshi Ram Thakur du parti Himachal Jankranti, et les candidats indépendants Anil Kumar et Subhash Mohan Snehi y sont en lice. Douze candidats tentent leur chance pour les trois sièges de l’Assemblée d’Arki, Fatehpur et Jubbal-Kotkhai. A fait défection du BJP, Bragta semble livrer un combat acharné à Neelam Seraik du BJP à Jubbal-Kotkhai, où quatre candidats, dont Rohit Thakur du Congrès et l’indépendant Suman Kadam, sont en lice. Un concours direct est probable entre Rattan Singh Pal du BJP et Sanjay du Congrès à Arki, où le candidat indépendant Jeet Ram tente également sa chance. A Fatehpur, le concours principal est attendu entre Baldev Thakur du BJP et Bhawani Singh Pathania du Congrès. A ce siège, Pankaj Kumar Darshi du Parti Himachal Jankranti et les candidats indépendants Ashok Kumar Somal et Rajan Sushant sont également en lice.

Assemblée de l’Andhra Pradesh : la circonscription de l’Assemblée de Badvel ira pour un scrutin complémentaire demain. Le scrutin aura lieu de 7 h à 19 h. Le siège est devenu vacant à la suite du décès du législateur au pouvoir du Parti du Congrès YSR, Gunthoti Venkata Subbaiah, en mars. Le parti a présenté la veuve de Subbaiah, Sudha, comme candidate, tandis que le parti d’opposition Telugu Desam a annoncé qu’il ne nommerait personne au sondage en respectant la veuve du législateur décédé, la qualifiant de « valeurs traditionnelles ». Le candidat du BJP, Suresh Panathala, soutenu par le parti Jana Sena de l’acteur Pawan Kalyan, est dans la mêlée tandis que le Congrès a désigné P Kamalamma comme candidat. La circonscription compte plus de 2,16 lakh d’électeurs éligibles.

Bihar Assembly Bypolls : Le vote pour les circonscriptions électorales de Tarapur et Kusheshwar Asthan aura lieu demain. Les sondages ont été rendus nécessaires par la mort des députés en exercice, qui appartenaient tous deux au JD(U) du ministre en chef Nitish Kumar. Un combat triangulaire entre la NDA, le RJD et le Congrès est sur les cartes.

Madhya Pradesh Bypolls : Pour un siège de Lok Sabha – Khandwa et trois sièges d’Assemblée – Raigaon, Prithvipur et Jobat, il y a 55 candidats en lice. Plus de 26 lakhs d’électeurs décideront du sort des candidats. Les bypolls ont été rendus nécessaires en raison de la mort des députés et des députés. Pour Jobat et Prithvipur, le BJP a envoyé deux transfuges. Le BJP a aligné Sulochna Rawat de Jobat contre Mahesh Patel of Congress. De Prithvipur, Sishupal Yadav du BJP se bat contre le fils de Brajendra Singh Rathore, Nitendra Singh Rathore du Congrès. Au siège de l’assemblée de Raigon, Pratima Bagri est candidate du BJP contre Kalpana Verma du Congrès.

Votes indirects du Bengale occidental : quatre circonscriptions électorales du Bengale occidental seront soumises à des scrutins secondaires demain. Tous les regards seront tournés vers Dinhata alors que le poids lourd de TMC, Udayan Guha, cherche à récupérer le siège, que le BJP lui avait arraché d’une moustache lors des élections d’avril. Il affronte Ashok Mandal du BJP, qui l’avait battu en 2006 en tant que candidat du TMC. Le bypoll à Dinhata a été rendu nécessaire à la suite de la démission de Nisith Pramanik, aujourd’hui ministre d’État de l’Union aux Affaires intérieures, car il a choisi de conserver son adhésion à Lok Sabha. Les trois autres sièges, où des élections partielles auront lieu demain, sont Santipur dans le district de Nadia, Khardah dans le nord 24 de Parganas et Gosaba dans le sud de 24 Parganas. À Santipur, le parti du safran a aligné Brajakishore Goswami contre le candidat du TMC Niranjan Biswas. Le ministre d’État Sovandeb Chattopadhyay, qui a démissionné de Bhabanipur pour faciliter l’élection du ministre en chef Mamata Banerjee à l’Assemblée, se bat depuis Khardah, où Kajal Sinha de TMC est décédé des suites de COVID-19. Chattopadhyay a verrouillé les cornes avec la candidate du BJP Joy Saha à Khardah. Depuis le siège de Gosaba, TMC a aligné Subrata Mondal pour affronter Palash Raha du BJP.

Votes indirects de l’Assemblée de l’Assam : cinq circonscriptions de l’Assemblée seront votées demain dans l’Assam. Jusqu’à 7,96 électeurs lakh sont éligibles pour exercer leur droit de vote pour décider du sort de 31 candidats dans les circonscriptions de Gossaigaon, Bhabanipur, Tamulpur, Mariani et Thowra. Au total, 7 96 456 électeurs, dont 3 93 078 femmes et quatre personnes du troisième sexe, peuvent exercer leur droit de vote. Il y a également 3 165 électeurs de service, 8 864 électeurs de plus de 80 ans et 4 998 relèvent de la catégorie des personnes handicapées (PwD). Tamulpur a le plus grand nombre d’électeurs avec 2 17 432 tandis que Thowra a le plus petit nombre d’électeurs avec 1 15 971 électeurs. Au total, 5 410 membres du personnel électoral seront engagés.

