Byron Allen a rendez-vous pour son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Magnat des médias Byron Allen sera honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame mercredi.

Allen, qui est le propriétaire de theGrio, a commencé sa carrière dans le show-business à un jeune âge parce que sa mère a occupé plusieurs emplois dans l’industrie. Il a parcouru beaucoup de NBC et se souvient s’être faufilé sur le plateau de The Tonight Show avec Johnny Carson et assis au bureau légendaire de l’hôte, se faisant passer pour lui.

Le magnat des médias Byron Allen devrait être honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le mercredi 20 octobre à la célèbre intersection d’Hollywood et de Vine. (Photo : Jean Baptiste Lacroix/.)

À l’âge de seulement 18 ans, Allen a fait ses débuts dans la comédie sur The Tonight Show – le plus jeune à l’avoir jamais fait – et il attribue toujours au regretté et grand Carson l’aide à lancer sa carrière.

Le 20 octobre, la star d’Allen sera placée à côté de celle de Carson à la célèbre intersection d’Hollywood et de Vine.

« Byron Allen a le show business dans le sang ! Sa carrière impressionnante a commencé comme un jeune garçon et n’a cessé de se poursuivre. Nous sommes très fiers de pouvoir rendre hommage à la brillante carrière de M. Allen et d’ajouter son nom à notre emblématique Hollywood Walk of Fame », a déclaré Ana Martinez, producteur du Hollywood Walk of Fame.

Allen est le fondateur, président et PDG d’Allen Media Group/Entertainment Studios, une entreprise mondiale de médias, de contenu et de technologie qui possède l’une des plus grandes bibliothèques au monde de contenu de style de vie familial et convivial pour les annonceurs.

Il possède également l’un des plus grands portefeuilles de réseaux câblés de l’industrie, comprenant 10 réseaux de télévision HD 24 heures sur 24 : The Weather Channel, Comedy.tv, Cars.tv, Es.tv, JusticeCental.tv, MyDestination.tv, Pets.tv , Recipe.tv, Local Now et The Weather Channel en Español.

Comme indiqué précédemment, Allen fait partie d’une classe passionnante de célébrités qui seront honorées d’une étoile sur le chemin légendaire.

Acteur populaire Michael B. Jordan et regretté rappeur Nipsey Hussle font partie de ceux qui obtiendront une étoile l’année prochaine. Anciens combattants par intérim Holly Robinson Peete, Tracee Ellis Ross, Roi Régina, Jason Momoa, Tessa Thompson et Kenan Thompson rejoindront également la promotion 2022, tout comme les artistes musicaux Les Black Eyed Peas et DJ Khaled.

Selon le site officiel du Hollywood Walk of Fame, l’homme à qui l’idée de créer un Walk of Fame a été attribuée était EM Stuart, qui a servi en 1953 en tant que président bénévole de la Chambre de commerce d’Hollywood.

Il a proposé la marche comme un moyen de « maintenir la gloire d’une communauté dont le nom signifie glamour et excitation aux quatre coins du monde ».

