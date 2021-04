Byron Allen va acheter sept chaînes de télévision pour 380 millions de dollars ⋆ .

Le magnat des médias de Los Angeles, Byron Allen, étend son empire de la télévision avec un achat en espèces de 380 millions de dollars de sept stations, y compris des points de vente à Tucson et Madison, Wisconsin.

Gray Television Inc., basée à Atlanta, a conclu un accord avec la société Allen parce que Gray doit céder une poignée de stations de télévision actuellement détenues par Quincy Media Inc., pour obtenir l’approbation fédérale pour son rachat de 925 millions de dollars d’une société de télévision distincte, Quincy Media.

Les désinvestissements étaient nécessaires parce que Gray Television exploite déjà une station de télévision dans ces sept marchés.

L’accord comprend également des stations que Quincy possède actuellement à Cedar Rapids, Iowa; Paducah, Ky.-Harrisburg, Illinois; La Cross-Eau Claire, Wisconsin .; Wausau-Rhinelander, Wis .; et Rockford, Illinois.

«Nous sommes ravis de faciliter le transfert de ces belles stations de télévision Quincy à Byron Allen et Allen Media Group, qui, nous sommes convaincus, continueront les engagements forts en matière de journalisme et de localisme qui ont distingué ces stations sous la direction exceptionnelle de Quincy», a déclaré le président exécutif de Gray TV et le chef de la direction Hilton H. Howell a déclaré dans un communiqué.

Allen Media Group, qui a été fondé par Allen en 1993, possède également une douzaine de chaînes de télévision, dont Weather Channel, un service de streaming gratuit appelé Local Now et des chaînes de télévision locales. Parmi son portefeuille se trouvent 16 chaînes de télévision affiliées aux grands réseaux, ABC, NBC, CBS et Fox. Il possède un réseau affilié en Californie qui dessert Chico et Redding. Il a également une station à Eugene, Ore., Et une à Honolulu.

«Au cours de la dernière année et demie, nous avons investi près de 1 milliard de dollars pour acquérir les meilleurs affiliés de réseau de diffusion de premier plan», a déclaré Allen dans un communiqué. «Nous prévoyons d’investir environ 10 milliards de dollars pour acquérir plus de chaînes de télévision ABC, CBS, NBC et FOX au cours des deux prochaines années dans le but de devenir le plus grand groupe de télévision en Amérique.»

La transaction de la station devrait être terminée au troisième trimestre de cette année.

Plus tôt ce mois-ci, Allen a lancé Local Now, une application de streaming qui propose des actualités locales, la météo, les sports, la circulation, des films et des émissions de télévision. Le service est disponible via Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV et Xfinity de Comcast, entre autres fournisseurs. La technologie permettra à l’entreprise de cibler la programmation, y compris les publicités, sur les utilisateurs en fonction de leurs codes postaux.

«Tous nos actifs médiatiques, y compris ces chaînes de télévision, travailleront de concert pour amplifier notre service de diffusion en continu gratuit, Local Now», a déclaré Allen.

L’entrepreneur de Los Angeles n’a cessé d’étendre son empire. Il a également intenté une action en justice très médiatisée contre deux des plus grands distributeurs de télévision payante du pays, Comcast et Charter Communications, alléguant que le racisme était la raison pour laquelle ses chaînes n’étaient pas diffusées sur ces services.

Allen, qui est noir, a déposé le procès de 20 milliards de dollars en 2015. L’affaire a finalement atteint la Cour suprême des États-Unis et était juridiquement significative parce qu’elle reposait sur l’historique Civil Rights Act de 1866, qui a été promulgué un an après la fin de la guerre civile et exigeait que les citoyens noirs «aient le même droit… de conclure et d’exécuter des contrats… que les citoyens blancs».

Mais la Cour suprême a invalidé de nombreux arguments d’Allen. Dans une décision de 9-0 en mars 2020, la haute cour a déclaré qu’il ne suffisait pas pour un plaignant des droits civils d’affirmer que sa race était l’un des nombreux facteurs qui ont motivé une entreprise à refuser de faire affaire avec lui. Au lieu de cela, la personne doit montrer que la race était le facteur crucial et décisif.

