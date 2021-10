Byron Bay deviendra le centre minier de Bitcoin en Australie : rapport

La société cotée au Nasdaq, Mawson Infrastructure Group, aurait conclu un partenariat avec Quinbrook Infrastructure Partners pour mettre en place l’une des plus grandes opérations minières de bitcoin d’Australie. Il sera situé dans la ville balnéaire – Byron Bay – et utilisera 100 % d’énergie renouvelable.

L’Australie vise une exploitation minière verte de BTC

En plus d’être l’un des principaux points chauds touristiques d’Australie, Byron Bay pourrait également devenir le centre de l’extraction de bitcoins du pays. Un rapport récent indique que la nouvelle installation, qui voit le jour grâce à Mawson Infrastructure Group, ajoutera environ 0,4 exahash à l’extraction mondiale de crypto-monnaie.

Quinbrook Infrastructure Partners – une société de capital-investissement américaine qui investit dans des initiatives vertes et à faible émission de carbone – utilisera les énergies renouvelables pour l’exploitation minière.

« C’était la clé de l’accord, le fait que nous étions prêts à procéder à cette réduction aux heures de pointe de charge du réseau. Notre capacité à simplement allumer et éteindre réduit les coûts énergétiques globaux et nous permet de réinjecter plus d’énergie dans le réseau au bon moment. » – a expliqué James Manning – PDG de Mawson Infrastructure.

Fait intéressant, la nouvelle est intervenue quelques jours après que le Comité sénatorial sur l’Australie en tant que centre technologique et financier (ATFC) a proposé que les mineurs locaux de bitcoins bénéficient d’une réduction d’impôt de 10 % s’ils utilisent des énergies renouvelables.

Prêt pour une nouvelle expansion

Manning a ajouté que son entreprise avait récemment acheté 4000 autres mineurs de bitcoins ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). L’investissement devrait augmenter la capacité opérationnelle de 11,7% d’ici mi 2022. A ce titre, le dirigeant n’a pas caché ses ambitions d’étendre le périmètre de Mawson Infrastructure Group sur le reste du continent :

« Nous avons beaucoup plus d’infrastructures à notre disposition maintenant, et nous aimerions en construire davantage en Australie et l’incitation fiscale nous aide à en rediriger une partie vers l’Australie. »

Les Australiens s’ouvrent à la crypto

Comme CryptoPotato l’a rapporté la semaine dernière, l’ATFC a recommandé que le pays mette en place des réglementations favorables telles que des réductions d’impôt pour le commerce d’actifs numériques et établisse un régime de licence pour les échanges afin d’encourager le développement de l’industrie.

Le sénateur Andrew Bragg – chef du comité – a noté que si l’Australie mettait en œuvre un cadre cryptographique complet, elle pourrait rivaliser avec des pays leaders comme les États-Unis, Singapour et le Royaume-Uni.

Il convient également de noter que la population générale en Australie a augmenté son intérêt pour la classe d’actifs par rapport à 2020. Selon une étude, 17% des habitants sont des crypto-hodlers comme Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Dogecoin ( DOGE) sont les trois jetons les plus populaires.

