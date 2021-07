ByteDance a arrêté le plan d’introduction en bourse de TikTok après avoir rencontré le régulateur chinois

in

ByteDance a interrompu ses plans d’introduction en bourse de TikTok après avoir rencontré les régulateurs chinois l’année dernière.

ByteDance pesait une offre publique initiale pour TikTok aux États-Unis ou à Hong Kong. Mais après avoir rencontré les régulateurs chinois, le fondateur de la société, Zhang Yiming, a décidé de suspendre ces projets.

“ByteDance rencontre régulièrement les régulateurs de Pékin sur une série de questions, y compris la sécurité des données, et les discussions de mars faisaient partie de ce processus en cours, selon une personne”, lit-on dans le rapport. « Le fondateur Zhang Yiming n’a pas assisté aux réunions de mars », confirme une personne familière avec ces réunions. Les représentants de ByteDance ont refusé de commenter ces récents rapports.

Les régulateurs chinois ont demandé à ByteDance de se concentrer sur les risques de sécurité des données, selon des personnes proches du dossier.

ByteDance a été extrêmement prudent quant à la façon dont il aborde une introduction en bourse TikTok. Suite aux rumeurs selon lesquelles TikTok pourrait être interdit aux États-Unis, il s’est précipité pour ouvrir des bureaux dans le pays. Maintenant, il a renoncé à une introduction en bourse sur TikTok, probablement parce qu’il a peur de ce qui s’est passé avec l’application chinoise de covoiturage Didi.

Quelques jours seulement après le lancement de l’introduction en bourse de Didi, le régulateur chinois de la cybersécurité a ordonné à toutes les boutiques d’applications du pays de bloquer les téléchargements de l’application. Pour l’instant, les 600 millions d’utilisateurs de l’application peuvent continuer à utiliser Didi normalement, mais les nouveaux clients ne peuvent pas commencer tant que la société n’a pas résolu les problèmes de données des régulateurs.

Si ByteDance avait poursuivi l’introduction en bourse de TikTok contre la volonté des régulateurs chinois, la même chose s’est peut-être produite là-bas.

Les régulateurs de Pékin ont annoncé l’interdiction de Didi quelques jours seulement après son introduction en bourse de 68 milliards de dollars à la Bourse de New York. Il s’agit de l’une des plus importantes introductions en bourse aux États-Unis ces dernières années. La valeur de Didi après l’interdiction s’est rapidement effondrée, les actions ayant chuté de plus de 10%.

La Chine a adopté une position dure contre ses géants de la technologie, dont Alibaba et Tencent. Les deux sociétés sont confrontées à un examen antitrust de la part des régulateurs chinois, tandis que Didi pourrait être confronté à la même chose. Le fondateur de ByteDance qui a choisi de renoncer aux plans d’introduction en bourse a probablement aidé la société à éviter que quelque chose de similaire ne se produise avec son introduction en bourse aux États-Unis.

Il n’y a aucune crainte que TikTok soit interdit de fonctionner aux États-Unis, bien qu’il reste interdit en Inde. TikTok est toujours interdit sur les appareils du gouvernement américain, sur la base des directives de la marine américaine, de l’armée et d’autres organisations de défense.

Le président Biden a révoqué le décret exécutif de l’ère Trump visant à interdire les réseaux de médias sociaux appartenant à des Chinois comme TikTok et WeChat aux États-Unis. Il a demandé au département du Commerce de procéder à un autre examen de sécurité – mais aucun résultat de cet examen n’a été obtenu.