ByteDance, parent de TikTok, installe le bureau de Bellevue WA en tant que première présence officielle dans la région de Seattle

Un nouveau bureau ByteDance à l’intérieur du Key Center de Bellevue était meublé mais pas encore occupé lorsque . a visité le bâtiment mardi matin. (Photo . / Todd Bishop)

ByteDance, la société mère basée à Pékin de l’application de vidéo sociale TikTok, se développe aux États-Unis avec un bureau de 44 000 pieds carrés à Bellevue, Wash.

L’espace, sous-loué au géant de la technologie d’entreprise SAP dans la tour de bureaux Key Center du centre-ville de Bellevue, est le premier avant-poste officiel de l’entreprise dans la région de Seattle.

Les offres d’emploi et les profils d’employés confirment qu’il s’agit d’un pôle d’ingénierie. ByteDance répertorie actuellement plus de 40 postes ouverts dans la région de Seattle, en se concentrant sur des domaines tels que l’ingénierie d’algorithmes, le développement d’applications iOS et Android, la technologie de commerce électronique, l’ingénierie logicielle backend et frontend et l’ingénierie réseau.

ByteDance rejoint plus de 130 entreprises technologiques de l’extérieur de la ville pour établir des centres d’ingénierie dans la région de Seattle, comme suivi par ..

Le nouvel emplacement positionne ByteDance pour recruter des ingénieurs d’autres géants de la technologie de la région. ByteDance a embauché ces derniers mois des chefs de file en ingénierie, en recherche et en produits dans la région de Seattle auprès d’entreprises telles qu’Amazon, Facebook, Microsoft et d’autres, selon les mises à jour de LinkedIn.

Le nouveau bureau est le dernier signe que la controverse sur la présence de TikTok aux États-Unis a largement disparu après qu’elle ait été fermée quelques heures après sa fermeture dans le pays par le président de l’époque, Donald Trump. L’application sociale à succès a continué de croître rapidement, atteignant récemment 1 milliard d’utilisateurs par mois.

ByteDance a embauché de manière agressive dans la région au cours des derniers mois, comme l’a rapporté en août le Puget Sound Business Journal. Cependant, il n’était pas clair jusqu’à présent que l’entreprise prévoyait d’ouvrir un véritable bureau dans la région, une étape qui n’est plus garantie à l’ère du travail à distance.

La sous-location a été notée dans le cadre d’un résumé des transactions récentes dans un résumé du marché du courtage immobilier commercial Broderick Group. Les représentants de ByteDance n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le nouveau bureau. Les courtiers immobiliers au courant de la transaction ont déclaré qu’ils n’étaient pas autorisés à fournir plus de détails.

CONTENU CONNEXEConsultez la liste . des centres d’ingénierie de la région de Seattle établis par des entreprises de l’extérieur de la ville. Lors d’une visite au Key Center mardi matin, . a trouvé le logo et le nom de ByteDance sur le verre dépoli de la porte verrouillée à l’étage supérieur du imeuble. Un hall et une salle de conférence étaient visibles derrière la vitre, avec une vidéo promotionnelle de ByteDance diffusée sur l’écran sur le mur intérieur. Des coups à la porte restèrent sans réponse.

SAP, qui a sous-loué le bureau à ByteDance, est la société mère de Concur, société de technologie de gestion des dépenses basée à Bellevue.

En réponse à une demande de . au sujet de la sous-location, SAP a déclaré qu’il était « engagé dans la grande région de Seattle et qu’il offrait des options de travail flexibles aux employés dans le cadre de notre engagement envers Flex. Nous avons pris la décision stratégique de sous-louer une partie de Key Center. Nous ne commentons pas les contrats de location spécifiques.

Selon les directives traditionnelles d’occupation des bureaux, l’espace de 44 000 pieds carrés pourrait accueillir jusqu’à 200 personnes. Cependant, cela dépend de la configuration, devenue plus incertaine avec la pandémie, compte tenu des exigences de distanciation sociale et de l’utilisation d’espaces d’atterrissage pour les employés qui peuvent passer une partie de leur semaine de travail à la maison.

ByteDance possède également des bureaux dans des villes américaines telles que Mountain View, San Francisco, Los Angeles, Austin et Chicago. Son siège social américain se trouve à Culver City, en Californie. La société exploite également la plate-forme d’information Toutiao en Chine, la plate-forme de médias sociaux Helo en Inde et l’application de collaboration Lark au Japon et à Singapour.

ByteDance rejoint un nombre croissant d’entreprises technologiques qui établissent des bureaux à Bellevue, la ville en pleine croissance à l’est de Seattle. Alimentée en partie par les frustrations des entreprises envers les dirigeants de la ville de Seattle, la tendance a été menée par Amazon, dont le PDG, Andy Jassy, ​​a déclaré la semaine dernière que la société considérait désormais la région élargie de Puget Sound comme son siège social « HQ1 ».

Microsoft était en pourparlers avec ByteDance pour acquérir les opérations de l’application de vidéo sociale à succès aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors que le président Trump menaçait d’interdire TikTok aux États-Unis en raison de problèmes de confidentialité et de sécurité. En fin de compte, TikTok a conclu un partenariat avec Oracle et Walmart qui a été suspendu par l’administration Biden plus tôt cette année.

Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a récemment qualifié les négociations TikTalk de chose la plus étrange sur laquelle il ait jamais travaillé. Brad Smith, le président de Microsoft, a déclaré que l’arrangement envisagé par Microsoft pourrait fournir un modèle aux entreprises technologiques chinoises pour opérer aux États-Unis, si les dirigeants gouvernementaux des pays peuvent résoudre les problèmes de cybersécurité, de confidentialité des données et de désinformation.