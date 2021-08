ByteDance, propriétaire de TikTok, annonce des investissements dans la réalité virtuelle avec l’acquisition de Pico

Alors que la réalité augmentée et la réalité virtuelle deviennent de plus en plus populaires, les entreprises technologiques investissent de plus en plus dans ces technologies. Maintenant, ByteDance, la société propriétaire de TikTok, a annoncé l’acquisition d’une startup axée sur la réalité virtuelle appelée Pico.

Tel que rapporté par CNBC, l’acquisition a été confirmée par la société chinoise lundi. Cependant, le montant d’argent négocié entre ByteDance et Pico n’a pas été divulgué. L’intégration de Pico dans le propriétaire de TikTok sera principalement axée sur “notre entrée dans l’espace VR et l’investissement à long terme dans ce domaine émergent”.

ByteDance, dont le siège est à Pékin, n’a pas divulgué la taille de l’accord, mais a déclaré dans un communiqué que “la suite complète de technologies logicielles et matérielles de Pico, ainsi que le talent et l’expertise approfondie de l’équipe, soutiendront à la fois notre entrée dans l’espace VR et investissement à long terme dans ce domaine émergent.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pico a été classée troisième plus grande entreprise de casques de réalité virtuelle au premier trimestre 2021. Les appareils de l’entreprise ont enregistré une croissance de 44,7 % d’une année sur l’autre, et ByteDance en profitera certainement pour améliorer ses propres produits. Par exemple, Facebook a acquis Oculus en 2014 pour intégrer ses réseaux sociaux à la plate-forme, et l’acquisition de Pico par ByteDance pourrait être une réponse à cela.

Entre-temps, Apple aurait également travaillé sur des casques dotés de capacités AR/VR, mais ceux-ci seraient annoncés dans le courant de 2022 ou même plus tard.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :