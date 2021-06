c-Douglas Lima (169,75) c. #1-Yaroslav Amosov (170)

UNCASVILLE, Connecticut. – BELLATOR 260 : Lima vs. Amosov sera ce vendredi 11 juin à 21 h HE / 18 h HP, tandis que les combats préliminaires seront diffusés en ligne via la chaîne YouTube BELLATOR MMA à partir de 18 h HE / 15 h HP.

Carte principale BELLATOR MMA 260 : Lima vs. Amosov

Vendredi 11 juin – En direct sur SHOWTIME

21 h HE / 18 h HP

Main Event du titre mondial des poids welters : c-Douglas Lima (169,75) vs. #1-Yaroslav Amosov (170)

175 £ Contrat Co-Main Event : # 6-Paul Daley (175) vs. # 3-Jason Jackson (175)

Combat poids plume : # 6-Aaron Pico (145.75) vs. Aiden Lee (145)

Combat poids welters: Demarques Jackson (170) vs. Mark Lemminger (170,5)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

18 h HE / 15 h HP

Combat poids welters: Kyle Crutchmer (170.75) vs. Levan Chokheli (170)

Combat poids plume : # 9-Tywan Claxton (146) contre. Justin Gonzalès (145)

Combat léger : Nick Newell (156) contre. Bobby King (156)

Combat de contrat de 150 livres : Lucas Brennan (146,5) contre Matthieu Skibicki (146)

Combat poids plume : # 8-Amanda Bell (145) vs. Marina Mokhnatkina (145,5)

Combat poids mi-lourd : Alex Polizzi (205) vs. Gustavo Trujillo (205.25)