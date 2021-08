C98 s’apprête à grimper à 6 $ dans quelques heures ⋆ Crypto nouveaux médias

TL ; Répartition de la reprise après sinistre

Le graphique d’analyse des prix de Coin98 était généralement haussier. La carte thermique globale de la crypto-monnaie est généralement positive, avec seulement quelques altcoins qui saignent, tandis que la partie principale de la carte est verte. Le graphique d’analyse des prix Coin98 d’hier était généralement haussier.

Analyse des prix Coin98 : Aperçu général des prix

Le graphique d’analyse des prix Coin98 d’hier était généralement haussier. À l’ouverture du graphique d’analyse des prix d’aujourd’hui, les vendeurs contrôlaient le marché, ce qui a entraîné une dynamique baissière. Après une surcharge dans la condition de surachat, le prix a fluctué de haut en bas dans une configuration triangulaire ascendante.

Les taureaux ont empêché les ours de prendre le contrôle du marché en s’imposant et en déclenchant une augmentation des prix dans un coin haussier. Pour atteindre un sommet intrajournalier de 5,1 $, où il a rencontré une résistance, les vendeurs ont dû être plus nombreux que les acheteurs. Les vendeurs ont repris le contrôle des roues et ont fait baisser les prix.

Source : Coin360

La carte thermique globale de la crypto-monnaie est généralement positive, avec seulement quelques altcoins qui saignent, tandis que la partie principale de la carte est verte. Le Bitcoin (BTC) n’a augmenté que de 0,7% par rapport au prix d’hier et se négocie désormais à 49,3 000 $. Il continue de dominer le marché, dominant 45,5%.

La deuxième plus grosse pièce de l’histoire, l’ETH, a également enregistré une baisse de moins de 1% et est actuellement évaluée à 32 000 $. Binance Coin (BNB) s’est apprécié de 0,5% et se négocie actuellement à 489 $.

La majorité des crypto-monnaies ont fait des gains. Cependant, Coin98 a chuté de 3% par rapport au prix du riz d’hier de 5,2 $ et est maintenant évalué à 4,9 $. Aujourd’hui, NEAR est le plus optimiste, avec une augmentation de 7 pour cent en valeur.

Mouvement du prix de Coin98 au cours des dernières 24 heures : Coin98 dans les rouges ?

Le prix de Coin98 est resté relativement stable au cours de la dernière journée, fluctuant entre une fourchette étroite de 4,8 $ à 5,2 $. La devise plongeait tôt dans la journée avant que les haussiers ne reprennent le contrôle du marché. Lors de l’écriture, les acheteurs contrôlent toujours le marché et la plupart des indicateurs indiquent une tendance haussière potentielle.

Analyse des prix de Coin98 : graphique en 4 heures : Coin98 devrait franchir 6 $ ensuite ?

Le RSI est dans la zone neutre, avec un mouvement potentiel dans la région de surachat, ce qui suggère que les prochaines heures seront haussières.

Source : Tradingview

Lors de l’écriture du rapport de force, l’indicateur est à -1, ce qui signifie que les acheteurs ont plus de potentiel que les vendeurs. C’est également un autre signal promettant un marché haussier dans le graphique d’aujourd’hui et le prix du choix à froid C98 à 6 $ bientôt.

Graphique d’analyse des prix à 1 heure de Coin98 : Signal haussier

Les bandes de Bollinger sont un signal essentiel pour savoir si le marché est susceptible de monter ou de baisser. Pour le moment, le prix est proche de la bande supérieure, suggérant une hausse. La ligne MACD a franchi la ligne rouge, ce qui implique que les acheteurs ont le contrôle et que le prix continuera d’augmenter.

Analyse des prix Coin98 : Conclusion

Notre analyse technique quotidienne est haussière et nous nous attendons à ce qu’il en soit de même dans les prochaines 24 heures. La plupart des indicateurs techniques montrent des signaux haussiers potentiels. Si les taureaux continuent de dominer le marché, le prix du C98 sera de 6 $ dans les prochaines heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.