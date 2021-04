Ça a été bien d’avoir ce petit écart supplémentaire

Sebastian Vettel a déclaré qu’il était enthousiasmé par le prochain Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, ajoutant que l’écart dans le calendrier était bénéfique.

Vettel et Aston Martin ont connu un début de saison difficile en Formule 1 2021 à Bahreïn, le quadruple champion du monde ayant terminé en dehors des points à la suite d’une collision avec Esteban Ocon.

L’Allemand n’a pas encore l’air tout à fait à l’aise au volant de l’AMR21, tandis que l’équipe a déploré l’impact de la nouvelle réglementation sur sa voiture.

Cependant, Vettel estime que l’écart de trois semaines entre Bahreïn et Imola a été bon pour l’équipe.

«Je suis ravi de commencer ce week-end», a-t-il déclaré. «C’était bien d’avoir ce petit écart supplémentaire entre ces deux premières courses – le calendrier de cette année ne sera pas toujours aussi indulgent – mais cela nous a simplement donné une occasion supplémentaire de regarder les données et de comprendre où nous devons nous améliorer. l’AMR21.

«En tant que piste, Imola est un défi très différent de Bahreïn: c’est une piste que vous pouvez vraiment attaquer, alors j’ai hâte d’y être.»

L’opinion de Vettel a été largement partagée par son nouveau coéquipier Lance Stroll, qui a qualifié le week-end de course d’Imola de «nouvelle opportunité».

Le Canadien a décroché un point solitaire pour l’équipe de Bahreïn et espère se retrouver dans le top 10 encore une fois en Italie ce week-end.

«Imola était un si grand défi l’année dernière», a ajouté Stroll.

«C’est un circuit incroyablement rapide avec si peu de ruissellement – l’équilibre entre le risque et la récompense est immense, donc c’est incroyablement satisfaisant quand on fait les choses correctement. En tant qu’équipe, je pense que nous en voulions tous plus la dernière fois à Bahreïn, donc nous traitons tous Imola comme une nouvelle opportunité.

“Nous avons vu qu’il y a un groupe d’équipes qui sont toutes extrêmement proches – donc sortir des blocs proprement et bien fonctionner à chaque session sera vital si nous voulons faire la différence.”