“Ça a été insupportable”, raconte Sarah Jessica Parker à propos de la mort de Willie Garson

Beaucoup avaient jeté leur dévolu sur la protagoniste de Sex and the City, car ils trouvaient étrange qu’elle n’ait pas dédié un “dernier au revoir” à sa chère amie.

Maintenant dans le message de Sarah on peut lire qu’elle a choisi de garder le silence face à une douleur qu’elle a qualifiée d'”insupportable” dans les premières lignes de son message.

“Cela a été insupportable. Parfois le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans. Une véritable amitié qui a permis des secrets, des aventures, une famille professionnelle partagée, la vérité , concerts, road trips, repas, appels téléphoniques nocturnes.

“Une dévotion mutuelle à la parentalité et à tous les chagrins et joies qui vont avec; triomphes, déceptions, peur, rage et années passées sur les plateaux (en particulier l’appartement de Carrie) et à rire tard dans la nuit comme Stanford et Carrie et Willie et SJ” , lit un long message partagé sur son Instagram.

Sarah Jessica Il a assuré qu’il se souviendra de chaque instant avec son grand ami et n’a pas manqué l’occasion d’écrire ses condoléances pour Nathan, le jeune de 20 ans qui a adopté Garson et qui selon Parker “C’était la lumière de sa vie.”