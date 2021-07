“Ça a été le plus grand défi de ma vie”

30/06/2021 à 22:50 CEST

Sport.es

Le gardien du Barça, Dídac Plana, était l’un des joueurs les plus heureux de l’équipe du Barça étant le principal protagoniste des tirs au but, où il a réussi à en arrêter deux et surtout le dernier, qui valait le titre de Ligue

“La vérité est que nous avons eu de la chance parce que j’ai pu économiser deux pénalités et qu’au final, le dernier nous a donné un titre qu’on voulait pour cette année compliquée & rdquor;, a-t-il expliqué

A aucun moment il n’a eu l’intention de donner le but à son partenaire, quand c’est courant dans les tirs au but. « J’étais confiant pour continuer dans le but et ça en valait la peine & rdquor ;, a déclaré un Dídac explosif qui l’a célébré en grand avec les fans.

Le plus grand défi

“Pour moi, cela a été le plus grand défi de ma vie”, a-t-il déclaré. “Ce fut une année très difficile, où nous avons perdu de nombreuses finales et la frustration que cela génère C’est toujours important, mais la meilleure chose est de finir de cette manière magnifique », a-t-il déclaré.

A propos du jeu, il a assuré que “Jusqu’à la fin, nous avons montré la personnalité gagnante et je suis super heureux et fier & rdquor;, Plana fini.