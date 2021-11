« Ça a été une journée difficile pour moi »

19/11/2021 à 19h45 CET

.

L’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), sept fois champion du monde de Formule 1 et deuxième du Championnat du monde – quatorze points derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a déclaré après avoir établi le quatrième temps de la journée des essais pour le premier Grand Prix du Qatar , dans laquelle il a inscrit une place derrière son principal rival, ce qui a été « une journée difficile pour » lui.

« Cela a été une journée difficile pour moi, je ne sais pas exactement à quel point la différence est grande, mais je suis définitivement un peu en dehors de la référence »a déclaré Hamilton, 36 ans, qui après avoir remporté une victoire spectaculaire à Sao Paulo, au Brésil, a élevé son propre record de tous les temps pour les victoires en F1 à 101.

« C’est une nouvelle piste, je me sentais bien au volant, c’était assez agréable et je n’ai eu aucun problème réel, mais ce sont tous des virages à haute vitesse, donc c’est un circuit assez physique », a déclaré la star britannique, six fois victorieuse cette saison. .

« Nous avons encore de la vitesse à trouver, mais nous avons fait beaucoup de tours, donc c’est encourageant et nous donne beaucoup de données à analyser ce soir. », un point.

« Nous verrons quels progrès nous pouvons faire demain »Hamilton a déclaré vendredi après les essais libres de Losail.