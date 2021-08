“Ça a été une journée folle”

26/08/2021

Le à 18:31 CEST

.

José Joaquin Rojas (Movistar) a décrit la douzième étape du Tour d’Espagne 76 entre Jaén et Cordoue comme “une journée folle” qui s’ajoute à trois jours consécutifs au cours desquels “nous allons à 1 000 par heure”.

“Nous sommes passés toute la journée à l’essence, au cours des deux premières heures, nous avons parcouru plus de 100 kilomètres, roulant à plus de 50 à l’heure. Tout le monde a dépensé beaucoup et à la fin ils paieront”, a expliqué le Murcien après avoir terminé le jour dans le jour qui s’est terminé dans la ville du califat.

rouge a déploré la “malchance” qui a poursuivi son équipe jusqu’à présent avec les abandons dus à la chute d’Alejandro Valverde et Johan Jacobs et à ce stade Nelson Oliveira, qui est “une pièce fondamentale, a subi un accident”. il reste six dans la course et il faut profiter de la force de chacun”, a-t-il expliqué.

Sur la chute dans laquelle il a été impliqué Oliveira et aussi slovène Primoz Roglic et dans lequel Enric Mas a dû mettre le pied à terre, rouge a indiqué que l’italien Salvatore Puccio (Ineos Grenadier) a été “celle qui a balayé Nelson et les autres”.

“Avec 40 degrés, ça a été une journée très dure à cause du rythme et parce que les routes en Andalousie sont de vraies glissades et il faut être en avance et très attentif dans le groupe”, a-t-il souligné.

rouge a été convaincu que Roglic, le grand rival à battre pour ses coéquipiers Suite et Miguel Angel López, “ça va faiblir à un moment donné et il va falloir passer à l’attaque”.

À propos de votre partenaire Alejandro Valverde, que ya ha colgado un vídeo en el que ya se le ve pedaleando sobre rodillos tras pasar por el quirófano, ha dejado claro que no será ninguna sorpresa si está disponible para competir en las citas siguientes a la Vuelta, como los Campeonatos de Europa y du monde. “Est-ce que cela vous surprendrait s’il n’y allait pas ? Nous savions qu’il irait bien bientôt et dans quelques semaines en compétition”, a-t-il déclaré.