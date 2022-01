« Ça a été une journée tranquille »

03/01/2022 à 14:58 CET

Après le chaos de dimanche, dans lequel les « pièges » de la navigation l’ont fait se perdre ainsi qu’à de nombreux autres concurrents, perdant leurs options pour le triomphe final du rallye Dakar, ce lundi Carlos Sainz s’est adressé sans encombre les 338 kilomètres chronométrés de la deuxième étape qui reliait les villes de Ha’il – Al Qaisumah. Au volant de la nouvelle Audi RS Q e-tron qu’il partage avec son copilote Lucas Cruz, le Madrilène a couru pratiquement toute la spéciale en troisième position malgré un retard dans l’ordre de départ en raison d’une perte de temps hier. .

Sébastien Loeb (Bahreïn) a remporté la victoire du jour en battant le leader Nasser Al-Attiyah de 3 minutes et demie, tandis que Sainz et Cruz ont terminé troisièmes à 5,52 minutes, sans aucun incident à signaler.

« Aujourd’hui a été une journée calme, sans problème, nous n’avons observé qu’un petit bruit dans un amortisseur qu’il va falloir regarder dans le camp », a résumé le ‘matador’, beaucoup plus concis et retenu que dimanche, quand il a montré sa colère contre l’organisation du Dakar et a souligné que « si tant de gens se sont trompés sur le parcours il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, nous ne sommes pas tous idiots. Bien sûr, certains ont trouvé le chemin, mais parfois vous sachez que cela peut être comme ça », a-t-il ajouté avec déception Sainz. Si le Dakar veut faire comme ça et que le deuxième jour de course arrive ce qui s’est passé… C’est dommage. Je suis déçu ».

Plus loin que Sainz était Sven Quandt, responsable de la structure X-Raid qui soutient Audi sur le Dakar, qui a assuré à RTVE croire que le leader Nasser Al-Attiyah « avait des informations supplémentaires » pour ne pas se perdre dans l’avant-dernier point de contrôle fatidique de l’étape de dimanche.