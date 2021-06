“Ça a été une nuit imbattable”

08/06/2021 à 23:06 CEST

. / SPORT.es

Javi Puado, débutant ce mardi avec l’équipe espagnole absolue contre la Lituanie (4-0), qualifié d'”imbattable” ce soir, dans lequel il a marqué un but et s’est montré “heureux”, même s’il espérait qu'”il n’y en a plus” touchés par le COVID-19 parmi ceux convoqués pour l’Euro 2020.

“Une nuit imbattable. Vous voulez toujours venir avec l’absolu, c’est vrai que c’est très difficile, aujourd’hui a été une occasion spéciale, mais très excitée”, a-t-il déclaré à ‘TVE’ à la fin de l’affrontement, dans lequel il a marqué le quatrième but de l’équipe nationale : « Toujours, Même si c’est ici ou dans votre club, il faut essayer de bien faire et en tant qu’attaquant, marquer un but me rend très heureux. Il est difficile d’atteindre l’absolu“.

“Nous ne voulons pas être plus touchés. Nous espérons que les convoqués pourront jouer, qu’ils sont l’absolu et qu’ils ont été choisis, mais évidemment rester et essayer d’aider l’équipe nationale de la meilleure des manières est toujours un plaisir”, a-t-il déclaré à propos des joueurs U21 qui rejoindront les prochaines heures. à la bulle parallèle et qui n’ont pas encore été annoncés