« Ça a été une nuit spectaculaire »

11 déc. 2021 à 00:08 CET

L’attaquant hispano-monténégrin du Barça, Nikola Mirotic, a marqué 31 points et enregistré 39 crédits d’évaluation ce vendredi lors de la victoire du Barça sur le Real Madrid au Palau Blaugrana, qui a égalé son meilleur score et dépassé son record personnel d’évaluation dans le tournoi. .

Mirotic a marqué 31 points avec une carte de tir de 4 sur 4 sur des tirs de deux, 3 sur 6 sur des triples et 14 sur 15 sur des lancers francs, en plus de capturer 10 rebonds et de donner une passe décisive.

« Ce fut une soirée spectaculaire et magique, et les Palaos ont été impressionnants », a déclaré le joueur du Barça avec enthousiasme après le match.

« Nous avons joué un match très physique et complet, avec beaucoup de respect envers le rival car nous savions que nous ne pouvions pas lui donner l’opportunité d’approcher et à aucun moment nous ne l’avons laissé jouer facilement », a-t-il expliqué. Mirotique.