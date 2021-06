“Ça a été une ruée, c’est le chemin”

in

23/06/2021 à 20:23 CEST

Son retour était le plus attendu. Sergio Busquets s’est de nouveau habillé peu de temps après la quarantaine qui a dû subir son positif au Covid-19, qui lui a fait rater les deux premiers matchs de la phase de poules. “Je suis excité à quel point j’ai été mauvais, le groupe est très fort et tout cela nous a fait grandir; nous devons y faire face avec cette mentalité”, a expliqué le capitaine, visiblement ému.

“Nous n’avons pas joué les matchs que nous voulions et remporter cette victoire a été une course folle, c’est le chemin et cela nous renforcera beaucoup pour ce qui est à venir”a déclaré Busquets, qui a affirmé avoir « branché le public dès le début de la réunion ».

Match nul 0-0 contre la Suède et 1-1 contre la Pologne. Contre la Slovaquie, c’est la première victoire des « Rouges » dans ce Championnat d’Europe. “La chance que nous n’avons pas eue lors des premiers matches est venue avec le premier but cet après-midi”a dit Sergio.

Et le prochain adversaire de l’Espagne en huitièmes de finale sera la Croatie, pour qui Busquets a beaucoup de respect. “C’est la sous-campoena du monde, c’est un rival difficile, on connaît très bien Modric, son capitaine”. Bien entendu, le capitaine de la sélection prévient les Croates que ce ne sera pas un affrontement facile pour l’une ou l’autre des deux équipes. “Nous sommes très difficiles à battre un match, nous avons battu l’Allemagne, les Pays-Bas… Nous sommes confiants et j’espère que ça se passera bien”, c’est fini.