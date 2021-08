Ça brille ! Kylie Jenner met en avant ses charmes en néon

in

La belle mondaine Kylie Jenner a brillé une fois de plus et cette fois, depuis l’eau. La soeur de Kim Kardashian n’a pas manqué l’occasion de montrer ses charmes depuis l’eau et en néon, le résultat est spectaculaire !

Le fondateur de Kylie Cosmétiques Elle a choisi de passer une nuit à la piscine dans un maillot de bain deux pièces fluo qui est définitivement trop petit pour ses courbes proéminentes et maladroites.

Kylie Jenner est apparue comme une véritable déesse dans l’eau, d’où ils ont fait un bref enregistrement qui lui a permis de voir sa silhouette sculpturale mise en valeur dans le maillot de bain qui ne cache pas grand-chose de la star de Garder le contact avec les Kardashian.

Le visage de Kylie Jenner Il a montré à quel point il s’amusait dans l’endroit et les lumières de la piscine ont permis à ses followers de voir un peu plus sa belle peau. A noter que l’influenceuse et businesswoman ne cesse de surprendre les internautes avec des images comme celle-ci.

Le membre du clan Kardashian Jenner est une énigme pour ses followers car bien que l’on en sache beaucoup sur elle, ses entreprises et sa famille, peu sont clairs sur sa situation sentimentale.

Des rumeurs indiquent que Kylie Jenner serait revenue au côté du père de sa fille Travis Scott, ceci après avoir été aperçue à plusieurs reprises et plus récemment avec sa fille Stormi lors d’un événement important, comme toute une famille heureuse.

Il y a ceux qui disent que Travis et Kylie ont convenu d’une relation ouverte dans laquelle les deux peuvent sortir avec d’autres personnes et ils ajoutent que cette situation les rend heureux et cela a fonctionné pour eux. Ce couple aura-t-il une fin heureuse?