Ça devient viral quand tu te réveilles avec un accent différent, et ce n’est pas une blague, c’est quelque chose qui peut t’arriver | Vie

Une Australienne s’est réveillée un matin avec un accent irlandais et elle est l’un des 100 cas diagnostiqués de cette maladie au cours des 114 dernières années.

Imaginez qu’un jour, le matin, vous vous réveillez, vous vous regardez dans le miroir, vous sortez dans la rue et vous commencez à parler à vos collègues ou camarades de classe, et ils remarquent que vous avez une façon de parler avec un accent différent, comme si vous étiez étranger., et même si vous ne l’écoutez pas vous-même, les autres le font. Eh bien, ce n’est pas un film, c’est un cas réel et c’est une maladie extrêmement rare.

Le fait qu’une personne voit son accent changé en un accent étranger (différent du sien) est connu sous le nom de Syndrome d’accent étranger (Syndrome d’accent étranger), et bien que dans la plupart des cas, il soit causé par une lésion du système nerveux central due à un certain type d’accident, il peut également être le prélude à un autre type de maladie neuronale.

Cependant, c’est une maladie si rare que depuis 1907 Seulement 100 personnes ont été diagnostiquées avec ce syndrome de l’accent étranger, tel que rapporté par Healthline. Et le plus récent s’est à peine produit il y a quelques semaines, à une Australienne.

Angie yenLa jeune femme de 27 ans de Brisbane, en Australie, s’est réveillée le 28 avril pour constater qu’elle avait perdu son accent natif au profit de l’irlandais. Il a posté des vidéos sur cette situation sur son compte TikTok, essayant de faire connaître au monde un problème qu’ils n’avaient pas pu résoudre lors de sa visite à l’hôpital.

Il y a eu d’autres exemples à travers l’histoire, comme une autre femme australienne qui a développé un accent français après avoir été dans un accident de voiture ou une femme norvégienne qui a développé un accent allemand après des lésions cérébrales causées par des éclats d’obus pendant la Seconde Guerre mondiale. Healthline clarifie.

En 2019, une étude a observé 49 participants atteints de la maladie du syndrome de l’accent étranger, concluant que bien que ce ne soit pas une condition nocive, il n’y a pas de traitement.

En général, une personne atteinte de cette maladie doit informer les experts le plus rapidement possible afin qu’ils continuent d’étudier ces rares cas, et mettez-vous aussi entre les mains d’un orthophoniste afin que vous puissiez travailler à retrouver votre ancien accent.

Bien sûr, on estime que ces nouveaux accents ont été maintenus chez les personnes touchées entre deux mois et 18 ans, avec une durée moyenne de trois ans. Par conséquent, ce n’est pas une maladie irréversible, mais elle peut durer de nombreuses années.