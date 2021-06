“Ça fait mal comme l’enfer” – Thomas Muller réagit à son absence contre l’Angleterre à l’Euro 2020

Thomas Muller a raté une excellente occasion d’égaliser lors de la défaite de l’Allemagne contre l’Angleterre (Pool via .)

Thomas Muller admet que son échec contre l’Angleterre “fait mal comme l’enfer” après la sortie de l’Allemagne à l’Euro 2020.

L’équipe de Gareth Southgate affronte maintenant un quart de finale contre l’Ukraine après avoir scellé une victoire 2-0 sur l’Allemagne à Wembley mardi.

Raheem Sterling et Harry Kane ont marqué les buts en seconde période pour assurer la victoire des Three Lions, mais Muller a raté une excellente occasion de porter le score à 1-1 en retirant son effort en un contre un loin du poteau de Jordan Pickford.

Et l’attaquant allemand gâche maintenant son occasion manquée d’égaliser à Wembley.

“C’était ça, ce moment qui reste dans votre esprit et vous tient éveillé la nuit”, a écrit Muller sur Instagram.

«Le genre de moment pour lequel vous travaillez, vous entraînez, vivez. Le moment où il vous incombe de remettre votre équipe à niveau dans un match à élimination directe serré et d’envoyer toute une nation de football en extase.



Thomas Muller a mis ses efforts à l’écart du poste de Jordan Pickford (AMA/.)

« Avoir cette opportunité et ensuite la gâcher fait très mal.

“Cela fait mal de penser à toute l’équipe, à mes coéquipiers et à notre entraîneur, qui m’ont tous fait confiance pour être là et livrer exactement à ce moment-là.

“Mais surtout, ça fait mal à cause de tous les fans allemands qui nous ont soutenus et soutenus tout au long de ce tournoi, malgré les circonstances difficiles.”



Thomas Muller dit que la miss le tiendra éveillé la nuit (Pool via .)

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef de l’Allemagne Joachim Low admet que le manque de tranchant de son équipe devant le but leur a coûté une place en quart de finale.

“Nous n’avons pas profité des deux belles opportunités que nous avons eues avec Muller et Werner”, a déclaré Low.

« Il était évident qu’aucune équipe ne voulait prendre trop de risques, en particulier dans son travail défensif. On s’attendait à ce que peu d’opportunités soient créées.

Plus : Premier League



«Mais vous devez en profiter et être clinique si vous voulez réussir. L’équipe anglaise a marqué à sa première occasion et nous n’avons pas marqué, donc c’était difficile.

“Nous aurions inversé le match avec la chance de Muller, mais ils ont ensuite obtenu leur deuxième et il n’a pas été possible de renverser le match.

« L’équipe a tout donné mais nous n’étions pas assez cliniques, pas assez efficaces. L’équipe doit mûrir en tant qu’équipe pour avoir plus de succès.

