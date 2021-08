“Ça fait très mal de penser à ce qui s’est passé, je ne l’ai pas digéré”

Jon Rahm a fini déçu après avoir été troisième dans le Fiducie du Nord après avoir mené ou co-leader pour 69 trous. Barrika a sans aucun doute laissé un mauvais goût dans la bouche du Liberty National dans le New Jersey. Une mauvaise journée sur les greens et le fatidique 15e trou l’ont privé de sa première victoire en playoffs de la FedEx Cup 2021.

“Je n’ai pas encore pu le digérer. Mon fils m’a fait sourire, donc au moins je ne suis pas de mauvaise humeur”, a déclaré le Basque après avoir signé la carte.

“Je suppose qu’il est facile de concentrer toute l’attention sur le 15e trou, même si la réalité est que je n’ai pas mis de putt toute la journée. Je pense que du tee au green je ne pourrais pas mieux jouer et mon sentiment est que je devrais J’ai eu une avance plus large à cause de la façon dont je jouais. Et en ce qui concerne le trou 15, que dire, j’ai frappé les cinq coups de ce trou exactement comme je voulais les frapper. C’est la mauvaise partie. Je pensais que le vent allait pour la pousser plus loin et éviter le bunker. C’était la différence », a ajouté Jon.

“Je n’ai joué que quatre trous au-dessus de la normale toute la semaine. Normalement, si je fais cela, j’obtiens un résultat inférieur à celui que j’ai eu. J’ai joué un excellent golf, même si je n’ai pas encore pensé à quel point c’est bon. ici. C’est tôt C’est la deuxième fois que je gagne dans ce tournoi et encore une fois le même bunker me frappe à nouveau. Coup très similaire du tee à celui de 2019, bien qu’avec un vent différent. C’est ce qui me dérange le plus, tomber à court quand j’ai une chance de gagner », a déclaré l’Espagnol, qui reste le n°1 mondial.

“Mais bon, il faut laisser tomber, penser au prochain tournoi et surtout au Tour Championship (la finale) à Atlanta, qui est le grand objectif”, a-t-il conclu.