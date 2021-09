22/09/2021 à 19:24 CEST

À Facundo Campazzo aime parler haut et fort, ou, dans ce cas, écrire ouvertement dans sa chronique de ‘La Nación’ pour expliquez comment vous voyez votre situation actuelle en NBA, avec la pré-saison sur le point de commencer, et dans l’équipe argentine, avec le récent Retraits de Luis Scola et Sergio Hernandez. Le meneur des Denver Nuggets fait face à une saison clé pour son avenir et admet que “ça joue dans ma tête que c’est ma dernière année de contrat”.

“Cela joue dans ma tête que c’est ma dernière année de contrat, mais je l’utilise comme une chose positive. Et si je joue pour le prouver, je ne pense pas que les choses se passeront bien pour moi. Je sais qu’une fois la rotation terminée, je devrai faire attention quand j’aurai mes chances. En attendant, je dois travailler dur et surveiller mon opportunité », a expliqué Campazzo.

Sur les attentes de Denver, Campazzo a tenu à expliquer l’ambition de l’équipe de vaincre les leaders de la Conférence Ouest. “On parle beaucoup de l’équipe la plus forte. Dans les vestiaires, des débats sont organisés pour savoir qui peut affronter les Lakers, les Nets ou les Warriors. Ils le vivent beaucoup, ils sont passionnés dans ce sens. Personne ne pense à LeBron, Durant ou Curry. Ils sont respectés, admirés, mais nous voulons tous gagner“.

Pour l’équipe argentine, et aussi pour le ‘Facu’, il sera difficile d’affronter les tournois internationaux suivants sans Sergio Hernández et Luis Scola, deux légendes de l’albiceleste qui viennent de prendre leur retraite. “La fin du lien de Sergio Hernández, je l’ai suivi de très près. Je pensais qu’il pourrait continuer, mais quand il a été confirmé qu’il n’allait plus être l’entraîneur, de nombreux sentiments se sont mélangés en moi. Il m’a beaucoup aidé dans mon carrière. C’est un avant et un après pour moi. La même chose qui m’est arrivée avec Luis Scola. Ce sont deux personnes qui m’ont beaucoup apporté en équipe nationale et dans ma carrière”.