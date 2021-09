“Ça m’a fait dérailler”

12/09/2021 à 19:34 CEST

.

néerlandais Max verstappen (Red Bull) a blâmé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de l’accrochage entre les deux qui les a laissés hors course au 26e tour en assurant que le septuple champion du monde partait « à gauche & rdquor; pour l’étrangler et le faire “dérailler”.

« C’est malheureux ce qui s’est passé. Nous savions que ça allait être serré au premier virage. Nous étions très proches au freinage car cela m’a fait sortir ; Il a continué à aller à gauche pour m’étrangler et me faire sortir des sentiers battus & rdquor;, a-t-il commenté sur DAZN après la course. « Je voulais juste continuer. J’ai dû prendre le saucisson car il n’y avait pas de place et c’est pour ça qu’on s’est touché & rdquor;, a-t-il ajouté.

Un Verstappen qui a été appelé, avec Hamilton, aux commissaires pour analyser l’action et n’a pas exclu qu’il puisse y avoir une sanction : « Nous en discuterons avec les commissaires, je vais expliquer ma part et voir ce qui se passe & rdquor ; .

Le Néerlandais a répondu par un concis “Oui, bien sûr& rdquor; à l’importance du halo, système de protection du cockpit, qui empêchait sa voiture de tomber sur la tête de Hamilton.