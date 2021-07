“Ça m’a l’air d’être une blague”

30/07/2021

Javier Tebas, président de la Liga, a estimé que la dernière édition du tournoi, conquise par l’Atlético de Madrid, était très compétitive tout comme la deuxième catégorie du football espagnol

“Lorsqu’un champion gagne avec moins de quatre-vingt-dix points, la ligue est généralement très compétitive. Et c’est ce qu’il a été. SmartBank a également été passionnant jusqu’à la fin avec les playoffs », a-t-il déclaré avant le début du Gala des Champions.

Il a également évoqué la nouvelle saison : « J’espère que les supporters reviendront dans les stades. Beaucoup l’ont vu à la télévision mais ceux qui vont dans les stades ont beaucoup d’appartenance et voulaient être là. C’est ce que je soulignerais le Les campagnes d’abonnés s’avèrent très réussies, il y a beaucoup d’envie de voir le foot en direct”.

Sur la Superliga et la décision judiciaire de ce vendredi que le Barça, Madrid et la Juventus ont annoncée, Tebas a été très dur : “Je l’ai lu. Il est toujours le même juge. Il a déjà parlé auparavant et je serais surpris qu’il change de voiture d’opinion. Ce serait une blague. Cela me semble être une blague ce qui se passe dans ce tribunal, mais ce serait encore plus une blague. Si vous regardez les notes de l’Euroligue, Ces trois clubs ont changé, il y a de plus en plus de sœurs de charité. Maintenant, ils parlent de tout faire ensemble quand Florentino a dit qu’ils allaient donner les miettes de la charité à El Chiringuito. Au moins, il entre au couvent.”

Enfin, il s’est également mouillé sur le renouvellement de Leo Messi avec le FC Barcelone : “Tout dépend du Barça. Ils connaissent les règles du contrôle économique et il n’y a pas d’exceptions. Quand il faut modifier les normes il y a des organismes et à ce jour rien n’est prévu pour modifier quoi que ce soit. Le Barça me dit qu’il espère que quelqu’un baisse le salaire d’un autre, mais sans jamais trop modifier le règlement pour que Messi reste. Je crois Laporta, qui a des informations directes et s’il dit que les choses vont bien, je le crois.”