CA Marine Kareem Nikoui identifiée comme victime de l’attentat de l’aéroport de Kaboul jeudi ⋆ 10z viral

in

KABOUL, AFGHANISTAN. (LE DÉCOMPTE) – Karim Nikoui a été identifié comme étant le California Marine tué dans l’attentat à la bombe jeudi contre l’aéroport de Kaboul.

Nikoui était stationné à Camp Pendleton.

« Je ne suis pas allé au lit de toute la nuit », a déclaré le père navré du soldat.

« Je suis encore sous le choc. Je n’ai pas réussi à comprendre tout ce qui se passe.

Il a déclaré que son fils “aimait ce qu’il faisait” et “avait toujours voulu être un marin”.

Avant son déploiement en Afghanistan, Kareem Nikoui était stationné à proximité à Camp Pendleton et se rendait souvent chez lui le week-end, emmenant « 10 ou 15 autres Marines » avec lui, rapporte le NYPost.

« Il aimait vraiment ça [Marine Corps] famille. Il était dévoué – il allait en faire une carrière et il voulait y aller. Aucune hésitation pour qu’il soit appelé au devoir », a déclaré le père. « Ma femme et moi nous sommes sentis très honorés que [since] ces autres garçons n’étaient pas près de chez eux, que nous pouvions leur offrir une sorte de vie de famille », a-t-il déclaré.

Le père a critiqué le retrait bâclé du président Biden d’Afghanistan et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que son fils se trouve dans cette situation.

“Ils ont envoyé mon fils là-bas comme pousseur de papier et ont ensuite fait sortir les talibans pour assurer la sécurité”, a déclaré Steve Nikoui. «Je blâme mes propres chefs militaires… Biden lui a tourné le dos. C’est ça.”

Caporal Jared Schmitz, de Wentzville, Missouri, a été identifié comme l’un des plus d’une douzaine de soldats tués dans un attentat-suicide à la bombe jeudi à l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan.

Mark Schmitz, le père de Jared Schmitz, 20 ans, a déclaré à une station de radio que les marines avaient informé sa famille vers 2 h 40 du décès de son fils.

Schmitz a été déployé en Afghanistan depuis la Jordanie. C’était son premier déploiement.

Le père de Schmitz a dit à KMOX que son fils a toujours voulu être soldat.

«Sa vie signifiait tellement plus. Je suis si incroyablement dévasté que je ne pourrai pas voir l’homme qu’il est devenu très rapidement”, a déclaré Mark Schmitz à la radio.

Maxton William Soviak, de Berlin Heights, Ohio, Maxton William Soviak, de Berlin Heights, Ohio, a été identifié comme un autre soldat tué dans l’attentat à la bombe.

DÉVELOPPEMENT::

Faits en bref : l’Afghanistan, officiellement la République islamique d’Afghanistan, est un pays enclavé situé en Asie centrale du Sud. L’Afghanistan est bordé par le Pakistan au sud et à l’est ; l’Iran à l’ouest ; le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan au nord ; et dans l’extrême nord-est, la Chine – Wikipédia.

Navigation des articles