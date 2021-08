“Ça me fait toujours rêver”: Himani Bundela, 25 ans, malvoyant, remporte Rs 1 cr sur Kaun Banega Crorepati 13

“Je voulais que le temps s’arrête”, a déclaré Himani alors que Big B annonçait qu’elle avait gagné 1 crore de Rs, qualifiant cela de “moment surréaliste” (Photo: PR/IE)

Cela ne fait même pas une semaine dans la saison 13 de Kaun Banega Crorepati et nous avons déjà notre premier crorepati. Lundi, Himani Bundela, 25 ans, a pris le relais. Selon les promotions déjà diffusées par la chaîne, elle franchira le point d’interrogation des 15 pour gagner 1 crore de Rs. La jeune fille de 25 ans est malvoyante, mais cela ne l’a pas empêché de remporter une victoire écrasante dans le spectacle et de créer l’histoire du spectacle de cette année. Elle (Himani Bundela) n’a jamais vraiment pensé à gagner des prix en argent car être sur KBC seule a toujours été un rêve pour elle, a déclaré un enseignant d’Agra qui s’est adressé exclusivement à l’Indian Express.

Un moment surréaliste: Himani Bundela sur le gain de Rs 1 crore

“Je voulais que le temps s’arrête”, a déclaré Himani alors que Big B annonçait qu’elle avait gagné 1 crore de Rs, qualifiant cela de “moment surréaliste”. “Je ne pouvais pas croire que cela se soit produit”. Tout le monde a dû voir l’excitation dans la promo elle-même car c’était complètement inattendu », a déclaré Himani. Vous ne savez pas à quel point vous vous préparez à moins que vous n’atteigniez cette “siège chaud” et même si vous atteignez ce siège chaud, vous n’imaginerez jamais gagner de l’argent, a-t-elle ajouté. “Cette expérience était incroyable et ressemblait à un rêve”, a-t-elle partagé.

A créé son propre destin

Himani Bundela a perdu la vue au fil du temps après un accident en 2011. Elle enseigne aujourd’hui les mathématiques mentales aux élèves malgré divers revers, obstacles qui se sont présentés à elle. Ouvrant ses expériences, elle a dit qu’elle craignait d’abord comment elle serait traitée dans l’émission et comment ils (le public) la regarderaient – si elle serait traitée de manière égale ou sympathique, car elle était également en compétition avec des concurrents généraux, qui étaient meilleurs en matière de technologie et d’utilisation de l’ordinateur. “Mes peurs et mon appréhension ont disparu en un rien de temps alors que tout le monde me regardait avec dignité et me traitait comme une personne normale et ma confiance s’est renforcée en un rien de temps”, a-t-elle ajouté.

Partageant quelques mots pour Amitabh Bachchan, l’animateur de KBC, le jeune homme de 25 ans a déclaré qu’il était une personne humble, vraiment un shehenshah et pourtant si terre-à-terre. C’est une personne tellement positive et c’était incroyable d’avoir l’opportunité d’interagir avec lui dans la série, a-t-elle conclu.

Anupa Das, la gagnante de Kaun Banega Crorepati 12 a également félicité Himani Bundela pour avoir remporté 1 crore de Rs sur Kaun Banega Crorepati 13. Dans la vidéo, elle a souhaité à Himani ses meilleurs vœux et a déclaré: «Nous voulons tous que Himani gagne 7 crore de Rs. Étant enseignante, je veux aussi qu’elle gagne car tous mes vœux et mes meilleures prières sont avec elle. Bonne chance, Himani Ji”, a-t-elle déclaré sur une vidéo publiée par Sony Entertainment Television sur son compte Instagram officiel.

