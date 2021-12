« Ça n’a aucun sens » – Le chef du club a une théorie après avoir exclu le transfert de Man Utd

Edwin van der Sar a démenti les rumeurs selon lesquelles l’Ajax chercherait à prendre Dean Henderson de Manchester United, expliquant d’où il pense qu’ils venaient.

Il est apparu récemment que L’Ajax pourrait signer Henderson en prêt de Man Utd. Le gardien de but n’a pas eu beaucoup d’occasions d’impressionner cette saison pour un certain nombre de raisons. Il a raté la pré-saison en raison de Covid-19 et à son retour, il a trouvé David De Gea dans une forme imperturbable.

Henderson n’a donc commencé que deux matchs cette saison. Il n’a même pas réussi à en terminer un, car Ralf Rangnick l’a emmené contre les Young Boys en Ligue des champions afin que Tom Heaton puisse également obtenir du temps de jeu.

Avant ce match, des rumeurs d’intérêt pour l’Ajax sont apparues. L’équipe d’Eredivisie cherche à remplacer Andre Onana, qui est en fin de contrat à la fin de la saison.

Un déménagement en Europe devrait donner à Henderson la chance d’obtenir le temps de jeu régulier dont il a besoin. Son objectif est de jouer suffisamment de football de club pour rester en lice pour l’Angleterre avant la Coupe du monde 2022.

L’Ajax serait également en mesure de lui offrir du football en Ligue des champions, mais il ne semble pas probable qu’ils le fassent.

Selon l’ancien gardien de but de United van der Sar, qui agit désormais en tant que PDG de l’Ajax, il n’y a rien derrière le lien avec Henderson. Au lieu de cela, il sent que d’autres motifs sont en jeu.

Van der Sar a déclaré à Voetbal Primeur : « J’ai entendu dire qu’aujourd’hui, vous pouvez payer 2 000 € par mois et engager des agences médiatiques pour diffuser de belles histoires sur les joueurs dans le monde.

«Je parle des médias sociaux, pour ainsi dire. Vous êtes en lien permanent avec des joueurs, qu’ils viennent d’Amérique du Sud ou d’Europe de l’Est. Mais non, cela n’a aucun sens.

Van der Sar déçu par Onana

Reste à savoir comment l’Ajax comblera le vide laissé par Onana lors de son départ. Ils ont déjà dû naviguer sans lui alors qu’il purgeait une interdiction de dopage plus tôt cette année, pour avoir pris une substance interdite sans le savoir.

Van der Sar a ajouté qu’il était déçu qu’Onana se retire en tant qu’agent libre après qu’ils soient restés à ses côtés tout au long de l’interdiction.

Il a déclaré: «C’est vraiment triste de voir comment cela s’est passé, en fait. Il sort donc sans transfert, sans que nous soyons à blâmer en tant qu’Ajax.

«Nous nous sommes assis avec lui à plusieurs reprises pour prolonger son contrat, y compris pendant la suspension. Cela n’a abouti à rien et cela me fait mal personnellement. Cela va aussi nuire au club.

« Est-ce que je suis déçu de lui ? Oui. Après l’affaire d’arbitrage, vous attendez également quelque chose en retour.

Dean Henderson donne de l’espoir par Rangnick

Quant à Dean Henderson, l’avenir reste également incertain. Rangnick a confirmé qu’il considérait De Gea comme le numéro un du club, mais fait également confiance à ses sauvegardes.

Il a déclaré la semaine dernière : « Nous avons pas mal de gardiens de haut niveau et nous avons également pu le voir contre les Young Boys. Les deux gardiens ont bien joué.

« Avec David De Gea, nous avons un meilleur gardien en tant que n°1, donc c’est la position que nous avons au moins trois sinon quatre ou cinq bons gardiens et nous verrons à quoi ressemblera la situation cet hiver.

«Il y en a peut-être un ou deux qui veulent sortir en prêt quelque part. Mais d’un autre côté, nous devons garder à l’esprit que nous avons trois compétitions dans les six prochains mois. FA Cup, Premier League et Champions League et nous avons définitivement besoin de trois meilleurs gardiens pour compenser un joueur blessé ou suspendu.

Cela dit, Henderson voudra avoir le plus d’occasions possible pour impressionner les sélectionneurs nationaux et aussi trouver son propre rythme au niveau des clubs. De son propre point de vue, cela devra peut-être venir d’Old Trafford.

