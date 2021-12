« Ça n’a pas de sens ! » – Alphonso Davies FURIOUS du Bayern Munich après le snob du Ballon d’or de Robert Lewandowski

Les responsables du Bayern Munich sont restés étonnamment polis après que Robert Lewandowski se soit fait voler cruellement le Ballon d’Or, mais cela n’a pas empêché les joueurs de Die Roten d’exprimer leur déception face au résultat.

Hier soir, le vice-capitaine Thomas Müller a pris un jab au concours de France Football via son compte LinkedIn. Et maintenant, l’arrière gauche Alphonso Davies a révélé son choc et son agacement dans une vidéo en direct sur Instagram alors qu’il voyait son coéquipier perdre contre le Paris Saint-Germain et la star argentine Lionel Messi par 33 points.

« Je ne veux pas en parler. Pour moi, cela n’a pas de sens », a déclaré Davies (tel que capturé par Sport Bible). « Je vais laisser ça comme ça… parce que si je commence à en parler, beaucoup de gens vont être blessés. »

« Lewandowski méritait de gagner. Donnez au moins au gars le Ballon d’Or de l’année dernière », a poursuivi le joueur de 21 ans. « Tu ne peux pas me dire… Oh mon dieu, j’étais tellement en colère. Je frapperais probablement quelque chose.

Davies rejoint une longue liste de joueurs de football, de légendes et d’experts qui ont manifesté leur soutien à Lewandowski et remis en question le caractère sacré du prix au cours des dernières 48 heures.