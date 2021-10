« Ça n’a pas été comme les autres fois au Camp Nou »

30/10/2021

Luis Rioja, auteur du but du nul des Alavés contre Barcelone (1-1), a déclaré ce samedi que «Cela n’a pas été un match comme les autres fois quand vous venez au Camp Nou, ils vous submergent et il semble qu’ils vont constamment marquer un but «

« Nous avons eu plusieurs matchs assez physiques contre des rivaux directs, avec de nombreuses minutes dans les jambes et en jouant tous les deux jours. Nous avons eu des options pour marquer ou gagner dans un domaine comme celui-ci « La Rioja a dit à Movistar +

« Lorsque vous jouez contre une équipe aussi grande que Barcelone, il est difficile de dire s’il est juste de faire match nul. Habituellement, il aura toujours plus de chances que vous. Mais cela n’a pas été un match comme les autres fois où vous venez au Camp Nou, ils vous submergent et il semble qu’ils vont constamment marquer un but « , a-t-il ajouté.

Luis Rioja estime que « c’est la voie » qu’Alavés devrait suivre.

« Nous avons trois matchs sans perdre et sept points sur neuf… ça nous donne de la vie. Si nous gardons cette sécurité derrière nous et croyons en nos possibilités lors de la 38e journée, nous voulons être là où nous sommes aujourd’hui« , mentionné.