“Ça n’a pas l’air bien” – Solskjaer confirme Maguire, blessure à Man Utd

in

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé que Harry Maguire pourrait être absent quelques semaines en raison d’une blessure au mollet.

Le défenseur central anglais a dû se retirer à mi-parcours de samedi Défaite en Premier League face à Aston Villa. L’arrière gauche Luke Shaw a également quitté le terrain, laissant une grande inquiétude à la ligne défensive de United.

En effet, l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka est inéligible pour le match de Ligue des champions de mercredi contre Villarreal.

Il a écopé d’un carton rouge lors de la défaite d’ouverture du Groupe F contre les Young Boys plus tôt ce mois-ci.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match (via le Manchester Evening News), Solskjaer a fait le point sur Maguire et Shaw.

“Luke a été présent aujourd’hui, donc je vais lui donner une chance de s’impliquer, il ne s’est pas entraîné avec l’équipe”, a déclaré le manager.

« Harry est plus ou moins définitivement sorti, ça n’a pas l’air bien. C’est son mollet, cela peut prendre quelques semaines.

« Voyons à quelle vitesse il récupère. Il voulait jouer contre Villarreal, il a raté le dernier match. Nous devrons faire quelques changements. »

Pourtant, Solskjaer a Raphael Varane, Victor Lindelof et Eric Bailly parmi lesquels choisir dans ses rangs. Phil Jones pousse également pendant quelques minutes après sa guérison d’une blessure.

La pression est montée sur Solskjaer avant la rencontre de mercredi en Ligue des champions à Old Trafford.

Non seulement la défaite contre les jeunes garçons voir les Diables Rouges faire le pire début possible de la phase de groupes, mais trois défaites sur quatre ont également vu le club quitter la Coupe Carabao.

Villarreal et United se sont rencontrés pour la dernière fois en finale de la Ligue Europa la saison dernière. Alors que le match s’est soldé par un match nul – comme les quatre précédentes rencontres entre les deux équipes – le club espagnol a triomphé aux tirs au but.

Solskjaer attend Man Utd, test de Villarreal

« Ils sont très bien organisés, de très bons joueurs individuels, techniquement très bons. Ils peuvent jouer de l’arrière, avec les joueurs techniquement doués qu’ils ont », a déclaré Solskjaer.

« Il est difficile de se presser contre eux, ce que je pense que nous avons bien fait en finale.

“[It’s] difficile de se créer des occasions contre eux et nous devons être meilleurs qu’en finale, meilleurs sur la décision, meilleurs sur les passes, plus de qualité, peut-être plus de tempo, pour créer des occasions. C’était une finale à égalité.

Cependant, Cristiano Ronaldo a un bilan de carrière fantastique contre Villarreal et pourrait pousser les Red Devils au-delà de la ligne.

“Bien sûr, Cristiano… on peut presque dire quand il commence, c’est un but garanti. Il a ce record et il marquera des buts », a ajouté Solskjaer.

« Treize buts en 14 ou 15 contre Villarreal signifient qu’il aime jouer contre eux. Il sait [Raul] Albiol, [Pau] Torres, meilleurs défenseurs. Il est déterminé à marquer à chaque fois qu’il est sur le terrain.

Solskjaer a face à de nouveaux appels de l’ancien coéquipier de United, Teddy Sheringham gagner un trophée cette saison, ou faire face à son destin.

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal