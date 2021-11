« Ça n’a rien à voir avec l’agression »

13/11/2021 à 11:23 CET

Mourad Battikh, l’avocate d’Aminata Diallo, une joueuse du Paris Saint-Germain (PSG) qui a été arrêtée pendant 36 heures sur des soupçons d’avoir fomenté une attaque contre un autre collègue, s’est demandé comment sa cliente allait pouvoir reprendre sa carrière après le lynchage médiatique qu’elle a subi .

L’avocat a fait ces déclarations ce samedi dans une courte interview accordée à la chaîne BFMTV.

Battikh il a rappelé que son client avait été libéré sans inculpation ; et a noté que les chercheurs sont désormais « derrière » des preuves « plus fortes » que celles qui ont arrosé Diallo.

Le footballeur du PSG et de l’équipe de France a été arrêté mercredi et jeudi, soupçonné d’avoir orchestré une attaque contre une autre coéquipière, Kheira Hamrahoui, avec l’intention présumée de la blesser et de lui donner plus de minutes pour jouer. Les deux jouent dans la même position de milieu de terrain offensif.

DialloCependant, il a été relâché faute de preuves, tout comme une connaissance qui aurait été impliquée, bien que l’enquête se poursuive.

« Je le dis haut et fort, elle n’a rien à voir avec cette attaque », a déclaré l’avocate, qui a déploré le préjudice moral subi par la jeune fille de 26 ans.

« Comment le PSG, l’équipe de France, les sponsors vont-ils réagir à tout ça ? Les lions ont reçu un nom, au niveau national et international, et il faudra voir si tous ces gens vont sortir publiquement maintenant pour dire qu’ils n’ont rien à voir avec cette affaire », a ajouté l’avocat.

« Elle a toujours eu une vie exemplaire, sur et en dehors du terrain, et elle s’est battue pour en arriver là », a-t-il conclu.