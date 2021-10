« Ça ne me donne pas le vertige de monter si vite »

19/10/2021 à 22:25 CEST

Paula Badosa Elle digère encore le succès d’être devenue la première joueuse de tennis espagnole à remporter le Masters 1000 à Indian Wells. Mais cette fois, elle est persuadée qu’elle ne le dépassera pas. Elle s’est préparée à réussir à devenir l’une des meilleures joueuses de tennis de la planète.

Vous attendiez-vous à un prix aussi précoce et important pour votre travail ?

Honnêtement, je ne m’attendais pas à quelque chose d’aussi gros. J’ai toujours rêvé de pouvoir gagner des Masters 1000 et des Grands Chelems, mais que cela me vienne maintenant, je ne m’y attendais pas du tout.

Que représentera Indian Wells dans votre carrière à partir de maintenant ?

Pour être honnête, c’était toujours un tournoi que j’aimais beaucoup, je l’appelais toujours le cinquième Grand Chelem et quand j’y étais à l’époque j’aimais beaucoup les conditions. Je pensais qu’ils pourraient bien s’adapter à mon jeu et je me suis toujours senti très à l’aise. J’aimais jouer là-bas. Déjà, je voulais vraiment aller à ce tournoi, mais je n’imaginais pas réaliser quelque chose d’aussi grand.

Une montée aussi rapide dans le classement donne-t-elle le vertige ?

Non. Dans mon cas, malgré tout ce que j’ai vécu pendant cette période, je pense que je suis prêt à faire face à ces choses et à tant d’attentes. Tout ce que j’ai vécu dans ma vie m’a aidé à gérer tout cela maintenant.

Vous avez peur que la situation vous submerge à nouveau

Non. Je sais qu’évidemment on ne peut pas gagner tous les tournois, il va y avoir des mauvais moments, mais je suis prêt à faire face.

Comment gérez-vous l’aspect mental dans ces moments-là ?

J’ai mon psychologue, qui est plutôt mon confident, ma personne de confiance, il m’apporte beaucoup. On se parle quotidiennement et il y a des jours où j’ai plus besoin de lui et des jours où j’ai moins besoin de lui, mais c’est une personne qui m’aide à gérer cette pression, ces attentes, les peurs que je peux avoir avant d’entrer dans un match, il est là pour m’aider.

Il y a toujours des nerfs et je pense qu’il y en aura toujours parce que cela signifie que vous vous souciez beaucoup

Donc il y a encore des peurs avant d’entrer dans un jeu

Oui, il y en a toujours et je pense qu’il y en aura toujours parce que cela signifie que vous vous souciez beaucoup. Les nerfs avant un match, parfois les peurs, seront toujours là et il s’agit d’apprendre à gérer cette bataille, ce combat.

Vous avez décidé de parler ouvertement de votre dépression. Il faudrait tourner la page maintenant et regarder vers l’avenir ou mieux le garder à l’esprit.

C’est important parce qu’il doit être normal que les gens en parlent. Dans un sport individuel, vous souffrez beaucoup si vous vous démarquez quand vous êtes très jeune. Vous êtes toujours sous pression et cela ne doit pas être un sujet tabou. Il y a sûrement beaucoup de jeunes et beaucoup d’enfants qui vivent la même situation et m’écouter ou écouter d’autres athlètes en parler peut les aider.

Vous avez 23 ans et avez eu plusieurs entraîneurs. Est-ce que c’est bien ou pas?

Pas bien pas mal. En fin de compte, chacun prend la course comme il l’entend et ce qui est le mieux pour lui. Je ne suis pas une personne qui aime les changements, alors quand c’est arrivé, c’est parce qu’il n’y avait pas d’autre option ou que c’était mon tour. Dans mon cas, je pense que les changements sont toujours pour le mieux et ça l’a été.

Jorge García me donne beaucoup de tranquillité d’esprit, beaucoup de confiance, nous travaillons très dur et je pense qu’avec lui je trouve le mélange parfait pour pouvoir réussir et que les choses se passent bien pour moi.

Vous êtes avec Jorge García que vous connaissiez déjà. Qu’est-ce que ça t’apporte ?

Nous nous connaissions depuis de nombreuses années. J’ai commencé à m’entraîner avec lui depuis que je suis jeune, puis je suis retourné à Barcelone. Mais il me connaît beaucoup, il me donne beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, on travaille très dur et je pense qu’avec lui je trouve le mix parfait pour pouvoir réussir et que les choses se passent bien pour moi.

Objectifs pour clôturer 2021 ?

Honnêtement, je les ai déjà dépassés de loin car je ne m’attendais pas du tout à finir l’année presque dans le Top 10 ou le Top 10. C’est déjà un objectif dépassé et maintenant mon objectif est d’entrer en finale de la WTA et de pouvoir y participer. grand tournoi.

Comment gérerez-vous les points pour participer aux finales WTA ?

Maintenant, je suis à l’intérieur, mais je suis conscient de ce que font les autres collègues. Pour le moment, ça a l’air bien, mais si les choses allaient mal et que je devais marquer des points, je jouerais un tournoi en Roumanie la semaine prochaine.

Heureusement, il ne reste plus grand-chose de la fille Badosa, ce qui reste est l’illusion. J’ai beaucoup mûri, j’ai traversé de nombreuses étapes et j’ai grandement amélioré ce que la personne que je suis aujourd’hui a fait de moi.

Quel souvenir gardez-vous de la fille Paula Badosa ?

J’ai toujours été une fille qui rêvait d’être parmi les meilleures au monde, je me souviens avoir vécu pour et pour le tennis. Heureusement, il ne reste plus grand-chose de cette fille, ce qui reste est l’illusion. J’ai beaucoup mûri, j’ai traversé de nombreuses étapes et j’ai beaucoup amélioré ce que la personne que je suis aujourd’hui a fait de moi.

Est-ce difficile pour vous de vous détacher de la vie de famille ?

C’est très difficile, d’autant plus que j’ai une petite sœur (Jana) qui a presque grandi comme fille unique. Je suis une personne très familière et cela a toujours été difficile pour moi, mais j’ai un rêve très important pour lequel je me bats et au final c’est le prix à payer.

Selon vous, quelle est votre meilleure vertu et votre pire défaut ?

Ma meilleure vertu est que je suis une personne très battante et très courageuse et mon pire défaut est que je suis très impatient. C’est parfois un combat parce que je suis une personne qui veut toujours des choses pour l’instant.

Tout adversaire est un jeu très difficile mais je pense que celui qui est à un niveau incroyable est Ashleigh Barthy.

Quel est le joueur de tennis que vous craignez le plus ?

Il y en a beaucoup car le niveau a beaucoup augmenté et tout adversaire est un jeu très difficile mais je pense que celle qui est à un niveau incroyable est Ashleigh Barthy.

Est-ce bien qu’il y ait autant de variété de joueurs de tennis qui remportent les grands tournois ?

Le tennis féminin a beaucoup monté en niveau et il y a de plus en plus de bons matchs. Les gens deviennent très accros au tennis à cause de cela. Je pense qu’il y a beaucoup de spectacle et aujourd’hui, n’importe quel match contre un Top 10 est un grand match.

C’est peut-être le cas, mais dans la catégorie masculine, le « Big Three » a donné un plus au tennis, non ?

Oui, bien sûr, mais des ‘Big Three’ il n’y en aura qu’un dans l’histoire. C’est très difficile à récupérer. Même s’il y a une rivalité, ce qu’ils transmettent sur le terrain, le charisme, l’énergie, la force… il sera très difficile pour trois joueurs de se retrouver comme ça.

Lequel des trois voulez-vous ?

Je tire pour la maison et j’ai toujours été un grand fan de Rafa Nadal.