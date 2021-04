Ça ne me sert plus en bien ou en mal

Chrissy Teigen parle de la perte de son bébé 0:40

(CNN espagnol) – La mannequin Chrissy Teigen a dit au revoir à son compte Twitter, dans lequel elle comptait plus de 13,7 millions de followers.

Le co-animateur de télévision a fait l’annonce avec une série de tweets mercredi.

«Depuis plus de 10 ans, tu es mon monde. Je considère vraiment beaucoup d’entre vous comme mes vrais amis », a écrit Teigen dans l’un des messages.

Il est temps pour moi de dire au revoir. Ce n’est plus bon ou mauvais pour moi et je pense que le moment est venu de faire autre chose », a déclaré Teigen.

L’année dernière, Teigen avait utilisé Twitter et d’autres plateformes sociales pour annoncer qu’elle et son mari, John Legend, avaient perdu leur fils à cause de complications de grossesse.

Un moment sincère loué par beaucoup, bien que toutes les réponses n’aient pas été aimables.

Teigen est connue pour ses commentaires pleins d’esprit sur Twitter et a eu plusieurs discussions sur les tendances sur la plateforme, y compris avec l’ancien président Donald Trump.

«Mon objectif dans la vie est de rendre les gens heureux. La douleur que je ressens quand je ne le fais pas est trop pour moi », a-t-il écrit mercredi.

CNN a contacté les représentants de Teigen pour obtenir de plus amples commentaires et son compte Instagram reste actif jusqu’à présent.

– Avec des informations d’Amy Woodyatt de CNN.