“Ça ne sera pas toujours comme ça” d’Inhaler fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni, en Irlande

Inhalateur premier album, It Won’t Always Be Like This, a dominé les charts au Royaume-Uni et en Irlande lors de sa semaine de sortie.

En termes de vinyle, le groupe a vendu 6 958 unités de vinyle au cours de la semaine de sortie, en tête du classement des vinyles et en réalisant le vinyle le plus vendu par un groupe sur leur premier album ce siècle. Également avec 2 393 exemplaires, le groupe est en tête du palmarès très convoité des cassettes, alors qu’il est en tête des palmarès physiques et téléchargeables cette semaine.

Le résultat signifie que le quatuor irlandais en plein essor rejoint une liste de seulement 7 groupes de guitare pour se classer au n ° 1 du palmarès des albums britanniques avec leur première sortie. L’inhalateur rejoint Royal Blood, Blossoms, The 1975, Haim, Viola Beach et The Snuts.

Inhaler est également le premier groupe irlandais en 13 ans à se classer n°1 au Royaume-Uni avec son premier album et, comme l’ont souligné les charts officiels plus tôt cette semaine, seul le 3e groupe irlandais à atteindre le n°1 au Royaume-Uni au cours de la dernière 10 années.

En plus de leur succès au Royaume-Uni, Inhaler a également décroché la première place en Irlande. Ils entrent également dans l’histoire aujourd’hui en tant que premiers récipiendaires d’un nouveau prix prestigieux pour les numéros 1 sur les charts irlandais officiels.

En revendiquant la place n ° 1 de cette semaine, Inhaler est également le premier acte à faire tomber Olivia Rodrigo de ce qui aurait été sa 7e semaine consécutive au n ° 1 du classement des albums et est le premier groupe irlandais à marquer un premier album numéro 1 depuis The Academic en janvier 2018.

Plus tôt cette semaine, en raison d’une demande exceptionnelle, Inhaler a annoncé un deuxième album intime au Workman’s Club de Dublin – qui aura lieu le samedi 11 décembre.

À la nouvelle date du concert, le groupe a déclaré : « Nous avons hâte de revenir au Workman’s Club. C’est l’un de nos lieux préférés à Dublin où nous partageons beaucoup de souvenirs des premiers jours de concerts. Nous sommes impatients de vous voir tous là-bas en décembre.

