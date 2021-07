“Ça rentre à la maison, mais ce ne sera pas facile”

in

Jose Mourinho aime Jack Grealish et l’a soutenu pour commencer pour l’Angleterre dans leur demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark.

Mais il admet qu’il est plus probable que Bukayo Saka obtienne le feu vert de Gareth Southgate, le Special One insistant sur le fait que l’équipe choisie par le manager est à 100% la bonne – car il a pris toutes les décisions jusqu’à présent.

Grealish est un favori des fans anglais… et du légendaire manager Mourinho !

Les Three Lions sont sur le point d’entrer dans l’histoire du football anglais au stade de Wembley mercredi soir, alors que l’équipe de Southgate tente d’atteindre la finale du Championnat d’Europe pour la première fois – et talkSPORT vous apportera des commentaires EN DIRECT de Home of Football.

L’Angleterre testera sa défense sans tache contre une équipe danoise étincelante qui a été galvanisée par la peur de la santé de Christian Eriksen et a fracassé 11 buts en route vers les quatre derniers.

La victoire verra également l’Angleterre atteindre son premier tournoi majeur depuis 1966, bien qu’elle affronte un précédent vainqueur de l’Euro, les Danois, qui espèrent franchir une nouvelle étape pour répéter leur succès surprise en 1992.

Les vainqueurs affronteront l’Italie lors de la finale retour à Wembley dimanche soir, après que les Azzurri eurent battu l’Espagne lors des tirs au but.

getty

La star de Chelsea Jorginho a marqué le penalty gagnant pour envoyer l’Italie à la finale de l’Euro 2020 – qui attend le vainqueur du choc de l’Angleterre contre le Danemark

Paris spécial Angleterre vs Danemark

Mourinho, analyste expert de l’Euro cet été, a rejoint talkSPORT mercredi matin pour offrir le verdict de son équipe d’Angleterre avant l’énorme affrontement.

Le Special One a déclaré qu’il ne voyait aucune raison pour que Southgate revienne à cinq contre les Danois, et il doit inclure un certain flair offensif dans son milieu de terrain pour briser une équipe qui est susceptible de venir défendre.

Il insiste sur le fait qu’il existe un homme parfait pour le poste… mais admet qu’il est également probable qu’il ratera quelque chose.

“Tout le monde sait que je suis très, très Grealish … mais je sais qu’il ne va pas jouer”, a déclaré Mourinho au Sports Breakfast.

“J’aime le gars parce qu’il ne se cache jamais, il crée des situations déséquilibrées pour l’opposition, il est très, très courageux, il brise les routines du jeu et je pense qu’une équipe si solide comme l’Angleterre, parce que l’Angleterre est vraiment, équipe vraiment solide, surtout avec cette dynamique de Rice et Phillips devant les quatre derniers, je pense qu’une équipe a toujours besoin d’un joueur comme Grealish.

Mourinho veut que Grealish commence contre le Danemark, mais admet qu’il est plus probable que Saka obtienne le feu vert

“Mais il ne semble pas qu’il soit une option pour commencer avec Gareth, et Gareth a raison, surtout si l’Angleterre gagne l’Euro – Gareth a raison et nous avons tort.

«Je jouerais toujours Grealish, mais je crois que ce ne sera pas Grealish, je crois que ce sera Saka.

«Le gamin a très bien fait et j’aime beaucoup un joueur gaucher venant de la droite. Ils ont Saka et ils ont Foden, mais je crois qu’ils vont commencer par Saka.

Mourinho est pleinement dans le train “ça rentre à la maison”, et a même joué l’hymne anglais lors de sa dernière apparition en direct sur talkSPORT.

Mais il a également envoyé un avertissement à Southgate et à son équipe anglaise mercredi matin, insistant sur le fait que ce match contre le Danemark ne sera pas une promenade dans le parc.

“Ça rentre à la maison, mais ça ne va pas être facile”, a-t-il ajouté.

getty

Packages surprises de l’Euro 2020 Le Danemark a obtenu sa place en demi-finale avec une victoire 2-1 sur la République tchèque

« Le Danemark n’est pas l’Ukraine. Avant le match contre l’Ukraine, j’ai dit que ce n’était pas un problème si Gareth décidait de laisser reposer l’un des gars en danger de suspension, pas de problème à Gareth décide de reposer Harry Maguire car il vient d’une grosse blessure, j’étais complètement convaincu que ça allait être un match facile.

“Mais celui-ci, je continue de chanter, ‘ça rentre à la maison’, mais je dirai aussi ‘soyez prudent, soyez prudent’, car le Danemark est un jeu complètement différent en termes de niveau d’opposition.”

