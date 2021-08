ça s’agrandit ! South Park aura six nouvelles saisons

in

C’est vrai, tout semble indiquer que South Park s’étendra jusqu’à la saison 30 et disposera de 14 nouveaux films originaux en primordial +, quelque chose de surprenant et de bonne nouvelle pour tous les fans.

Il a récemment été confirmé que la série South Park aura six nouvelles saisons et 14 autres films, de sorte qu’il aura au moins 30 saisons au total.

Comme vous pouvez le constater, le programme de South Park a encore un long chemin à parcourir, puisqu’il vient d’être confirmé qu’il comptera six nouvelles saisons, en plus des autres. 14 films, ce qui a été impressionnant pour les spectateurs.

Cela a été réalisé grâce à un accord entre Comedy Central et Paramount +, puisque Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la série, ont conclu un accord avec ViacomCBSand et MTV Entertainment Studios, ce qui nous permettra de voir davantage la comédie animée.

Il a été annoncé que le nouvel accord établit le développement de 14 films pour Paramount +, en plus de six saisons supplémentaires de la série, de sorte que la série aura au moins trente saisons au total, ce qui permettra à la programmation de durer jusqu’en 2027.

Comme prévu, cet accord parle également d’une valeur économique, qui sera de 900 millions de dollars car il s’agit de l’une des séries animées pour adultes les plus réussies de tous les temps.

Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes heureux qu’ils aient conclu un accord avec nous pour les 75 prochaines années. Lorsque nous sommes arrivés à ViacomCBS, nous avons trouvé une façon différente de produire l’émission pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont beaucoup soutenus. Nous avons hâte de re-développer les nouveaux épisodes de manière traditionnelle, mais aussi de proposer de nouveaux formats », ont indiqué Trey Parker et Matt Stone, créateurs de la série.

Il convient de mentionner que pendant la pandémie de COVID-19, la série a dû arrêter sa production, cependant, deux spéciaux ont été réalisés, l’un de l’épisode consacré au vaccin COVID-19.

D’autre part, la série animée South Park compte actuellement 24 saisons, disponibles sur Amazon Prime Video. Cependant, grâce au nouvel accord, la série aura au moins 30 saisons au total.

South Park est une série télévisée d’animation américaine créée par Trey Parker et Matt Stone pour la chaîne Comedy Central.

Il s’adresse à un public adulte et se caractérise par une satire de la société, de l’actualité et de la culture américaines avec un humour noir à travers les histoires et situations surréalistes qui arrivent à ses protagonistes, quatre garçons (Stan, Kyle, Cartman et Kenny) vivant dans une ville fictive du Colorado. appelé South Park.

La série a été créée le 13 août 1997 aux États-Unis et depuis lors, 23 saisons ont été diffusées et elle a été commercialisée à l’échelle internationale, y compris sur les marchés d’Espagne et d’Amérique latine.

En outre, un long métrage intitulé South Park : Bigger, Longer & Uncut (1999) est sorti et a remporté au fil du temps cinq Primetime Emmy Awards et un Peabody Award, entre autres récompenses.