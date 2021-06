Ça se complique pour le Bayern Munich avec Kingsley Coman

Les rumeurs entourant l’avenir de Kingsley Coman avec le Bayern Munich ont connu de nombreux pics et creux pour les fans au cours des derniers mois.

Les dernières nouvelles, cependant, sont à nouveau un sac mélangé. Certaines choses sont très claires avec Coman à ce stade :

Le Bayern Munich l’aime en tant que joueur et apprécie son talent. Julian Nagelsmann planifie comme s’il avait Coman.

L’avenir de Kingsley Coman au Bayern Munich est nuageux en ce moment. Photo d’Aurelien Meunier – UEFA/UEFA via . Le Bayern Munich n’a pas l’intention de payer à Coman “de l’argent Leroy Sane”. Le club est très mécontent des exigences salariales de Coman. Si la bonne offre se présentait, le Bayern Munich envisagerait de vendre le Français.

Plus tôt dans la journée, nous avons vu le “rapport divulgué” sur les plans de Nagelsmann pour l’équipe et bien que Coman ne fasse pas partie du onze de départ, il est clair que ce joueur de 25 ans a un rôle clé dans l’équipe.

L’une des raisons pour lesquelles Nagelsmann peut se sentir confiant dans la planification avec Coman est que le marché de l’ailier se tarisse rapidement. Manchester United conclut un accord avec Jadon Sancho du Borussia Dortmund. En outre, la journaliste de Goal et SPOX, Kerry Hau, rapporte que non seulement Nagelsmann veut Coman, mais que l’intérêt supposé de Chelsea pour Coman pourrait ne pas être concret :

L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman a été lié à un déménagement estival à Manchester United et Chelsea, mais Goal et SPOX ont appris que l’international français faisait partie des plans de Julian Nagelsmann pour 2021-2022.

Dans cet esprit, Goal et SPOX ont appris que le nouvel entraîneur Nagelsmann avait l’intention d’avoir Coman à sa disposition la saison prochaine. Des sources ont également informé Goal et SPOX qu’il y a peu de substance dans les rapports suggérant que Chelsea pourrait être tenté de se joindre à la course pour Coman. Les Blues ont de nombreuses options offensives dans leurs livres et il est peu probable qu’ils en recherchent une autre même si l’international anglais Callum Hudson-Odoi devait être déchargé cet été.