« Ça se passe bien, mais l’important c’est l’équilibre »

01/03/2022 à 21:51 CET

Unai Emery, entraîneur de Villarreal, a souligné que l’équipe doit maintenir l’équilibre à ce stade de la compétition où les choses ont commencé à bien se passer, de la même manière qu’elle ne l’a pas perdu dans des situations difficiles.

Lors de la conférence de presse après la victoire 5-0 contre Levante, l’entraîneur basque a souligné que l’équipe avait analysé de nombreux détails lorsque les choses ne fonctionnaient pas bien et qu’elle devrait maintenant faire de même, à un moment où il y a des victimes dues à des blessures, aussi en raison du covid-19 et avec plusieurs joueurs qui partent jouer la Coupe d’Afrique et qui ne seront pas dans l’équipe dans les semaines à venir (Aurier, Chukwueze, Dia et Mandi).

Emery s’est dit optimiste, même s’il ne voulait pas de confiance malgré le fait que Villarreal a fait un pas en avant en arrivant avec vingt-huit points à la mi-saison. « Nous voyons les choses un peu mieux pour nos attentes cette saison », a-t-il ajouté.

Sur les possibilités d’entrer dans la lutte pour la Ligue des champions, il a rappelé que la compétition est très équilibrée, bien qu’avec le Real Madrid et Séville un peu plus en avant. « Ce qui se passe, c’est qu’avec le Real Madrid dans leur domaine, nous faisons match nul et avec Séville, également à l’extérieur, nous avons perdu 1-0, mais nous avons bien joué » a-t-il rappelé.

Il a également indiqué qu’ils joueraient cette semaine avec le champion, l’Atlético de Madrid, champion de la Ligue et a souligné la différence de points avec les rivaux qui le précèdent, sans toutefois prononcer précisément s’il considère ces options comme réelles ou non.

« Il reste dix-neuf matchs, c’est beaucoup et nous avons de beaux défis auxquels nous devons nous accrocher avec fierté et travail.», a ajouté l’entraîneur basque, qui a également souligné qu’il était entre « heureux et très heureux » d’avoir vu une équipe motivée et réactive.