Ça sent le super samedi avec des médailles pour l’Espagne

06.08.2021 à 21:55 CEST

L’Espagne a atteint ce samedi 7 août avec 13 médailles au tableau des médailles des Jeux Olympiques, mais elle a encore beaucoup en jeu. Spécifiquement il y a quatre disciplines dans lesquelles la nôtre peut obtenir une médaille. Nous les examinons tous et les cotes que Betfair nous offre.

La première date est la grande finale du football. L’argent est assuré, mais depuis La Rojita est venue se battre pour l’or, il faut y aller. Le rival sera le Brésil et les deux équipes ont eu beaucoup de mal à arriver ici. Que l’Espagne prenne l’or est payé à [2].

Une situation similaire est celle qui sera vécue dans le water-polo féminin. L’Espagne a assuré la deuxième place et maintenant elle veut attaquer les grands favoris : les États-Unis. C’est difficile mais pas impossible. Que les nôtres parviennent à monter sur la plus haute marche du podium est payé à [3.4].

Celle qui n’est pas assurée est la médaille de bronze en handball. Le nôtre n’a pas pu passer les demi-finales et est tombé dans ce tour contre le Danemark et, maintenant, la médaille devra être jouée contre l’Egypte. Ils commencent comme favoris et qui gagne ou fait match nul est payé à [1.5].

Et sur les eaux du canal se trouvera le bateau K-4 500. Ils doivent d’abord passer les demi-finales, mais s’ils le font, ils participeront à la grande finale qui aura lieu samedi. Saúl Craviotto, Marcus Walz, Carlos Arévalo et Rodrigo Germade sont les noms à surveiller et qu’ils prennent l’or c’est pour [2.7].