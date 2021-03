Ça sent l’esprit NFT? Look Labs lance son premier parfum numérique

Look Labs, un studio de beauté et de style de vie contemporain fondé à Berlin, en Allemagne, a lancé le premier parfum numérique encodé dans un jeton non fongible, ou NFT, offrant une preuve supplémentaire que l’engouement pour l’art numérique continue de croître.

Le parfum est une version numérique de l’Eau de Parfum unisexe Cyber, qui a été lancée en octobre 2020 avec un fort accent sur la durabilité environnementale. L’objet de collection NFT a été conçu en collaboration avec l’artiste montréalais Sean Caruso.

L’odeur de Cyber ​​Eau de Parfum physique a été «extraite à l’aide de la spectroscopie proche infrarouge et est représentée dans l’œuvre d’art elle-même sous la forme de données spectrales», a expliqué Look Labs.

En ce qui concerne le design du NFT, Caruso a déclaré qu’il s’était inspiré de l’emballage d’origine du flacon de parfum physique. Il expliqua:

«Pour le NFT, je me suis inspiré du packaging et du flacon d’origine de la Cyber ​​Eau de Parfum. Je voulais un rendu photoréaliste de la bouteille avec l’étiquette éclairée et les données NIR représentées sous la forme d’un spectrogramme coloré, contrastant avec le plateau de style Gigeresque.

Seuls dix NFT sont disponibles aux enchères sur Rarible. Chacun des dix actifs frappés est livré avec une édition collector physique de Cyber ​​Eau De Parfum avec une étiquette OLED imprimée qui s’allume en rouge lorsqu’elle est pressée.

Les jetons non fongibles ont pris d’assaut le marché ces derniers mois, les objets de collection numériques gagnant en popularité non seulement parmi les passionnés de cryptographie, mais également auprès du grand public. Certains analystes ont fait remarquer que le marché devenait trop mousseux alors que des milliards de dollars affluaient sur les plates-formes NFT.

Par exemple, la capitalisation boursière entièrement diluée du jeton FLOW de Dapper Labs a dépassé 41 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci. Dapper Labs est la plate-forme NFT derrière Cryptokitties et NBA Top Shot.