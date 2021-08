Ça va être une longue année au Nebraska ⋆ .

Le retour de Bret Bielema dans le Big Ten a fasciné cet observateur particulier du Big Ten pendant toute la saison morte. L’ancien entraîneur-chef du Wisconsin est revenu à la conférence cette année en tant qu’entraîneur-chef de l’Illinois Fighting Illini pour nous donner à tous un aperçu de la possibilité ou non de Bielema de remporter des victoires dans le Big Ten comme il l’a fait autrefois avec les Badgers. Eh bien, cela ne fait qu’un match, mais c’est exactement ce qu’il a fait samedi.

Et pour ne pas dire « je vous l’avais dit », mais je me sentais validé dans mes prédictions d’avant-match dans celui-ci. C’était peut-être trop facile d’aller contre le Nebraska dans cette situation, mais parfois l’argent facile est aussi de l’argent intelligent. (S’il vous plaît, ne faites pas attention à ma prédiction UConn).

L’Illinois a abandonné le Nebraska lors d’un premier match du Big Ten de la semaine 0 30-22. Les Illini ont marqué 28 points consécutifs pour transformer un déficit de 9-2 en un avantage décisif de 30-9 entre les deuxième et troisième quarts, bien que les Huskers aient réussi à rendre les choses intéressantes à la fin du quatrième quart. Le tournant du match a peut-être été un retour d’échappé de 41 verges après un touché de l’Illinois Calvin Hart Jr. Le score défensif est venu dans la dernière minute de la première mi-temps pour briser une égalité de 9-9.

La défense d’Illini a eu une bonne performance avec cinq sacs du quart-arrière du Nebraska Adrian Martinez, qui n’a complété que 16 de ses 32 tentatives de passes. L’Illinois a également obtenu un solide effort du quart suppléant Artur Sitkowski (un transfert de Rutgers) à la suite d’une blessure à l’épaule du partant Brandon Peters (un transfert du Michigan). Sitkowski a complété 12 des 15 tentatives avec deux touchés.

La victoire était importante pour Bielema car elle ouvre sa nouvelle ère en tant qu’entraîneur-chef d’un programme sans nulle part où aller, mais sur la bonne voie. Il y aura probablement beaucoup plus de revers que de célébrations pour les Illini cette saison, mais commencer les choses par une victoire est un très bon moyen de faire démarrer les choses pour Bielema.

L’histoire continue

L’entraîneur-chef de l’Illinois, Bret Bielema, à gauche, et l’entraîneur-chef du Nebraska, Scott Frost, discutent avant le début du match de samedi au Memorial Stadium. Crédit obligatoire : Ron Johnson-USA TODAY Sports

Mais qu’en est-il du Nebraska ? C’est une pilule amère à avaler. Entrer dans une saison avec des questions de savoir si le Nebraska peut ou non revenir à un match de bowl cette saison, commencer l’année avec une défaite contre l’Illinois est un terrible présage pour les choses à venir. Atteindre six victoires pour le minimum de victoires de la NCAA pour aller à un match de bowl en séries éliminatoires allait déjà être assez difficile cette saison, et c’était dans l’espoir que le Nebraska gagnerait ce match, où ils étaient un favori de touché.

Scott Frost avait mal besoin de cette victoire. Le Nebraska aura quelques matchs qu’il devrait gagner les deux prochaines fois contre Fordham et Buffalo, mais après c’est un match sur la route à Oklahoma. Et le Nebraska doit encore affronter le Wisconsin et l’Iowa en division et l’Ohio State et le Michigan en crossover.

Six victoires pour le Nebraska sont devenues beaucoup plus difficiles à Lincoln, et Frost devrait ressentir un peu plus de pression qu’il ne l’a jamais fait auparavant.

A venir en semaine 1

Le Nebraska et l’Illinois seront chacun de retour en action cette semaine alors que les hôtes du Nebraska Fordham et l’Illinois accueilleront l’UTSA, et le reste des Big Ten se joindra à la fête la semaine prochaine. Le plaisir commence avec une paire de matchs du jeudi soir impliquant trois équipes Big Ten. L’État de l’Ohio visite le Minnesota et Rutgers accueillera Temple jeudi soir.

L’action Big Ten se poursuit avec un affrontement vendredi soir entre Northwestern et Michigan State à Evanston. Puis samedi, Penn State entre sous les projecteurs nationaux avec un coup d’envoi FOX Big Noon contre le Wisconsin, sans doute le match de la semaine dans le Big Ten. Nous aurons une couverture de ce match toute la semaine, bien sûr, alors que nous nous dirigeons vers notre première saison de couverture de football sur Nittany Lions Wire.

Ailleurs, les Wolverines du Michigan commencent une saison potentiellement sous le radar lorsqu’ils accueillent l’ouest du Michigan pour un coup d’envoi à midi. L’Iowa accueillera Indiana dans un autre match solide à surveiller. Le Maryland a également un match amusant avec la Virginie-Occidentale à observer et Purdue ouvrira sa saison à domicile contre l’État de l’Oregon.

Avec une poignée de plus de concours Big Ten en préparation, le calendrier de la semaine 1 pour le Big Ten devrait fournir une bonne quantité de drame et d’intrigue alors que la saison démarre pleinement.

En rapport

Pac-12 choisit de ne pas s’étendre, les yeux restent donc sur Big Ten et ACC

Big Ten pèse sur la façon dont les annulations COVID seront gérées

Howard Griffith de Big Ten Network impressionné par la profondeur du porteur de ballon de Penn State

Une alliance Big Ten, ACC, Pac-12 est-elle trop belle pour être vraie ?

Où Sean Clifford se classe-t-il parmi les quarts des Big Ten en 2021 ?

Suivez Nittany Lions Wire sur Twitter et aimez-nous sur Facebook pour continuer la couverture et la discussion de Penn State.

Lister

Prédictions match par match pour les Penn State Nittany Lions en 2021