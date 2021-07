“Ça va faire mal pendant un moment”

in

21/07/2021 à 10h28 CEST

.

Chris Paul, qui à 36 ans a clôturé sa première finale NBA par une défaite, a regretté mardi que la belle saison des Phoenix Suns ne se soit pas terminée avec une bague pour la franchise Arizona (USA).

“C’est difficile. Cette équipe est un grand groupe. Une saison énorme, mais cela va faire mal pendant un certain temps”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Giannis Antetokounmpo, avec 50 points, a fait voler en éclats les illusions des Suns (105-98), qui ont perdu la finale NBA 4-2 aux mains des Milwaukee Bucks.

Les Suns menaient 0-2 dans ces finales, mais ont ensuite perdu en quatre matchs consécutifs qui ont laissé le titre à Milwaukee (États-Unis), le premier pour les Bucks depuis 1971.Paul, avec 26 points et 5 passes décisives, a été la principale référence des Suns, qui ont subi la pire performance et au pire moment de Devin Booker (19 points, 8 sur 22 tirs et 6 défaites).

Le meneur de jeu était triste pour lui et ses coéquipiers, mais a insisté sur le fait que cette déception ne ferait que le conduire à tenter l’assaut du titre encore plus fort à l’avenir.

“Pour moi, cela signifie simplement retourner au travail. Retourner au travail. Rien de plus, rien de moins. Il n’y a pas de victoires morales”, a-t-il expliqué.

“Je ne vais pas prendre ma retraite, si c’est ce que vous me demandez. C’est hors de question. Alors reprenez le travail”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Devin Booker Il a décrit l’atmosphère dans le vestiaire des Suns : “Calme. Juste beaucoup d’excitation. La saison a été longue, nous avons traversé beaucoup de choses.”

“Nous sommes un groupe émotif. Nous nous sommes battus dur, nous nous sommes entraînés dur, nous nous sommes beaucoup amusés ensemble, nous nous sommes fait confiance, nous nous sommes aimés et nous l’avons dit tout le temps. Nous avions un point commun objectif d’amener un championnat à Phoenix et c’est difficile de ne pas y parvenir », a-t-il commenté.

Fondés en 1968, les Suns ne détiennent pas de titre NBA et sont la plus ancienne franchise à avoir jamais remporté le championnat.

BookerLe joueur de 24 ans avec l’un des horizons les plus prometteurs de la ligue, a noté que ces Suns, qui étaient la deuxième meilleure équipe de la saison régulière, ont jeté les bases de l’avenir.

“L’expérience est le meilleur professeur”, a déclaré le gardien, qui a encouragé ses coéquipiers à conserver “la douleur” qu’ils ont aujourd’hui pour l’utiliser comme “carburant” pour s’améliorer la saison prochaine.

Booker Il aura un été beaucoup plus court que ses pairs, car il se rendra demain à Tokyo pour rejoindre l’équipe américaine aux Jeux olympiques.