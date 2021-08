“Ça va leur faire du mal” – Chelsea aime le faire, mais Arsenal sont les trolls originaux de Tottenham comme quand Thierry Henry et co. se sont mis en quatre pour célébrer la victoire du titre de White Hart Lane en 2004

in

Dimanche 25 avril 2004. Était-ce le jour de la naissance de la *** housery dans le football ?

Arsenal s’est rendu à White Hart Lane pour affronter Tottenham, sachant qu’un point leur permettrait de remporter le titre de champion. Ils l’avaient déjà fait, en 1971, et étaient déterminés à recommencer.

L’une des plus grandes équipes d’Arsenal est allée à White Hart Lane et a remporté la ligue et a beaucoup aimé célébrer le fait

L’équipe d’Arsène Wenger en était à 32 matchs dans la saison et n’avait toujours pas été battue, alors ils ont fait le court voyage dans le nord de Londres en pleine confiance.

Thierry Henry avait marqué 29 buts cette campagne – dont quatre contre Leeds la semaine précédente – et cherchait à aider les Gunners à devenir champions de Premier League pour la troisième fois.

Si tel devait être le cas, cependant, lui et ses coéquipiers ont été informés que des célébrations trop zélées contrarieraient probablement les fans des Spurs, ils ont donc été déconseillés.

Henry a expliqué: “Certains agents de sécurité et certains gars ont dit:” S’il vous plaît, si vous gagnez la ligue, s’il vous plaît, ne faites pas la fête là-bas.

Vieira, qui jouera contre Arsenal en tant que manager de Crystal Palace la saison prochaine, faisait partie des buteurs

“Et, pour être juste, tout le monde a dit que c’était bien et nous avons compris que cela allait créer le chaos.”

Arsenal a pris une avance de 2-0 en première mi-temps grâce à Patrick Vieira et Robert Pires – Henry et Dennis Bergkamp faisant preuve de leur brio habituel pour les deux buts.

À ce stade, les Spurs avaient besoin de trois buts pour mettre fin à la saison sans défaite d’Arsenal et les empêcher de remporter le championnat et, plus important encore, les empêcher de le faire sur leur propre terrain.

Jamie Redknapp tenait clairement à empêcher que cela se produise, alors qu’il en frappait un à 30 mètres dans le coin inférieur du filet de Jens Lehmann.

Tottenham s’est ensuite vu infliger une étrange pénalité tardive quatre minutes après le début des arrêts de jeu.

Robbie Keane a effectué sa célébration de but classique devant les fans de Tottenham après son but tardif

Lehmann avait obstrué Robbie Keane d’un corner, l’arbitre Mark Halsey a pointé l’endroit, et l’Irlandais a frappé avec confiance le ballon devant l’Allemand, avant de célébrer sa marque de fabrique de la roue de charrette.

Tottenham avait égalisé et c’est à ce moment-là que les esprits ont commencé à s’effriter, se souvient Henry.

“Je me souviens [Mauricio] Taricco sautait dans tous les sens – et il en a eu une crampe, soit dit en passant – célébrant, célébrant un match nul », a-t-il déclaré avec incrédulité.

« Tout d’abord, cela vous indique leur standard – célébrer un match nul.

Taricco était la raison pour laquelle Henry a décidé de célébrer sur le terrain de White Hart Lane

.

Le Français s’est délecté de sa position de héros des Gooners et d’ennemi des supporters des Spurs

« Et je l’ai regardé et j’ai dit:« Vous vous moquez de moi ? »

« Il sautait devant moi et j’ai dit : ‘Tu te rends compte qu’il nous fallait un point pour être champion chez toi ?’

«Et il parlait et parlait, alors je lui ai dit de me surveiller après le match.

“C’est comme ça. Si vous agissez fort, soyez fort à la fin.

Le coup de sifflet à temps plein a retenti et Arsenal avait remporté le titre de Premier League 2003/04.

Voici un spectacle que les fans de Tottenham ne voulaient pas voir – Henry, Ashley Cole et un trophée gonflable de Premier League dans le cercle central de White Hart Lane

Henry et ses coéquipiers ont couru vers la petite section des Gooners à l’extérieur et ne se sont pas retenus avec leurs célébrations, agitant des drapeaux et chantant des chansons devant les fans des Spurs qui sont restés au sol.

Chelsea aime mettre fin à ses rivaux londoniens en célébrant des buts ou en faisant défiler des trophées qu’ils n’ont pas, mais c’était à un autre niveau.

“Je me souviens à la fin du match, tout le monde me disait de ne pas célébrer”, a ajouté Henry.

“J’ai dit quoi?! Je vais célébrer et vous verrez à quel point cela va leur faire du mal.

«Je devais célébrer, je veux dire qu’ils célébraient un tirage au sort et venaient devant moi, sautillant comme s’ils avaient gagné quelque chose.

Arsène Wenger est tellement cool qu’il n’a même pas de taches de sueur

.

Du champagne à Tottenham ? Cela n’arrive pas beaucoup – mais ce n’est pas le cas non plus aux Emirats ces jours-ci

“Alors, j’ai dit: ‘D’accord, nous n’étions pas censés célébrer, mais maintenant je vais célébrer avec mes fans.'”

Avance rapide de 17 ans et les choses ne pourraient pas être plus différentes. Un changement de pouvoir dans ce coin de la capitale s’est produit et Arsenal fait face à un combat pour simplement se qualifier pour l’Europe, sans parler de la bataille pour un titre.

Depuis lors, les deux parties ont emménagé dans de nouveaux stades, dépensé plus d’un milliard de livres sterling pour de nouveaux joueurs et limogé huit managers à eux deux.

Cependant, les derbies du nord de Londres n’ont pas changé et, au fil des ans, nous avons encore vécu tous les drames, les conflits et la merde que nous avons vus ce jour-là en 2004.

Voici beaucoup d’autres.

