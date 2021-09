“Ça valait la peine d’attendre pour l’avoir comme ça”

12/09/2021 à 15h34 CEST

Adrià Léon

Une autre course de MotoGP Se souvenir. Cette fois grâce à ‘Pecco’ Bagnaia et Marc Marquez, protagonistes de l’une des meilleures batailles de cette saison. L’Italien a mené toute la course et Marc l’a suivi tranquillement jusqu’à quatre derniers tours. La Honda a essayé jusqu’à sept occasions, mais l’Italien ne céda à aucune. Le podium était complété par un Joan Mir qu’il n’était pas entièrement satisfait du retour.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

“Beaucoup d’émotions. Je suis très heureux car nous avons beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Nous nous sommes rapprochés plusieurs fois mais il y avait toujours un problème qui nous a laissés sans triomphe. j’en suis venu à penser que je ne l’aurais jamais, mais voilà, nous l’avons déjà. La première victoire est la nôtre et nous l’avons combattue comme jamais auparavant ” a reconnu Bagnaia, qui prend un poids énorme sur ses épaules. ” J’ai essayé de donner mon maximum parce que j’avais un grand rival devant. Marc a fait une belle course, mais j’ai réussi à être meilleur dans les détails. ” L’Italien a tenu à remercier son équipe et sa petite amie pour leur travail, supports fondamentaux continuer à chercher cette victoire du GP d’Aragon.

136 podiums dont 97 en catégorie reine. Ce sont des numéros de Marc Márquez, qui commence à apparaître plus assidûment en haut du tableau. “Quelqu’un a dit que l’habituel Marc Márquez je ne revenais pas. J’ai vraiment apprécié, surtout les derniers tours. Nous avons souffert des pneus et de la chaleur, mais comme tout le monde. J’ai montré qui je suis et quelle est ma compréhension de la course. L’équipe avait besoin d’un résultat comme celui-ci et nous allons en profiter, nous le méritons », a déclaré l’homme de Cervera, qui s’il a bien fait quelque chose, c’est de ne pas arrêter d’essayer, comme il l’aime.

L’actuel champion du monde MotoGP, Joan Mir, a fermé le podium. “Je me sens Très fatigué. J’ai donné 110% de moi-même. Je ressens quelque chose déçu, la vérité. Je m’attendais à être plus proche et à avoir un peu plus de rythme. Partir septième nous a pénalisés, comme toujours. Heureux pour l’équipe… un podium sera toujours un podium. Il reste peu de championnat, mais nous sommes bien arrivés. Nous voulons plus“, a déclaré l’Espagnol, toujours exigeant avec lui-même.