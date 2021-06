« Ça vaut le coup à la fin ! » – Declan Rice publie une réponse brillante après avoir raté les célébrations du but de Harry Kane en Angleterre contre l’Allemagne avec une crampe

in

Declan Rice n’a pas pu célébrer le but de Harry Kane pour l’Angleterre contre l’Allemagne alors qu’il était à l’étroit – mais le milieu de terrain a admis que la douleur en valait la peine.

Le plus grand match des Three Lions à domicile en un quart de siècle a offert une soirée inoubliable aux 41 973 joueurs de Wembley et aux millions de spectateurs à domicile.

Rice a couru des kilomètres contre l’Allemagne, il n’est donc pas surprenant qu’il soit à l’étroit

Raheem Sterling et Kane étaient les héros buteurs sous l’arche alors que l’Angleterre battait l’Allemagne lors d’un match à élimination directe d’un tournoi majeur pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 1966.

Des scènes sauvages de célébration ont suivi la seconde du capitaine Kane – mais des crampes ont empêché Rice de se joindre à nous.

L’as de West Ham, cependant, insiste sur le fait que le premier but de Kane du tournoi en valait la peine.

« La crampe en valait la peine au final… », a-t-il déclaré.

Gareth Southgate, quant à lui, a rapidement mis fin à la victoire historique de l’Angleterre contre l’Allemagne et s’est recentré sur l’énorme quart de finale de l’Euro 2020 avec l’Ukraine.

“Je pense juste à samedi, vraiment”, a déclaré l’entraîneur anglais.

« C’était agréable d’être à côté. Voir le deuxième but entrer était un moment vraiment spécial.

« Mais nous n’avons pas encore atteint ce que nous voulons atteindre. Nous pouvons regarder en arrière sur une journée comme aujourd’hui dans le futur, mais je veux vraiment bien réussir samedi et me concentrer sur ce match, vraiment. »