Ça vaut le coup: Washington balance des gadgets technologiques, un prix de 1 million de dollars et plus pour encourager les vaccins COVID

VOUS obtenez une Xbox ! VOUS obtenez un écho ! VOUS obtenez un commutateur ! … Mais avez-vous eu un coup de feu?

Écarte-toi, Oprah. Le gouverneur de Washington Jay Inslee joue le jeu des cadeaux dans le cadre d’un plan visant à inciter les habitants de l’État à se faire vacciner contre le COVID-19.

Les prix de certaines des principales entreprises technologiques de l’État font partie des plus de 2 millions de dollars en espèces et en cadeaux que Washington offrira dans le cadre de son événement promotionnel « Shot of a Lifetime » ce mois-ci.

Cherchant à atteindre un niveau d’initiation de la vaccination de 70% des adultes éligibles dans l’État, Washington est actuellement à environ 63% pour les 16 ans et plus qui ont reçu au moins une injection. L’État devrait rouvrir complètement le 30 juin ou lorsque le pourcentage atteint 70%, selon la première éventualité.

En faisant équipe avec des entreprises technologiques, des équipes sportives, des établissements d’enseignement supérieur, des agences d’État et d’autres, Inslee suit l’exemple d’autres États, agences et entreprises qui ont tout suspendu, des beignets et de la bière gratuits aux armes gratuites et aux loteries d’un million de dollars pour amener les gens à Débrouille toi avec ça.

“Ces programmes généreux encourageront davantage de Washingtoniens à prendre ce vaccin qui sauve des vies”, a déclaré Inslee jeudi.

Pour les geeks de la technologie, des systèmes de jeu et des haut-parleurs intelligents sont proposés, dont 300 Xbox et GamePass de Microsoft; 100 points d’écho d’Amazon ; 25 nids Google ; et un nombre non divulgué de consoles de jeux Nintendo Switch.

Parmi les autres articles :

Un tirage par semaine pour un prix en espèces de 250 000 $ pendant quatre semaines, avec un tirage final supplémentaire pour un prix de 1 million de dollars. Prix ​​de l’enseignement supérieur, y compris des cours gratuits et une aide pour les livres Des billets pour tout, des vols d’Alaska Airlines aux matchs des Seahawks, Mariners, Sounders, Storm, Reign et Kraken de Seattle. Cartes-cadeaux telles que 80 cartes « une semaine de camping gratuit » d’une valeur de 250 $ chacune des parcs de l’État de Washington.

Tous les prix incitatifs aux vaccins seront tirés de la base de données sur la vaccination du ministère de la Santé pour déterminer les gagnants, selon le bureau du gouverneur. « La seule action que les Washingtoniens doivent entreprendre pour gagner l’un des prix est de se faire vacciner. Toutes les personnes qui ont déjà été vaccinées sont éligibles. »