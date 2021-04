«Ça vaut le risque» · .

Charles Leclerc a déclaré qu’il n’était pas sûr qu’il aurait dû dépasser Max Verstappen lorsque le pilote Red Bull a quitté la piste devant lui avant le redémarrage final de la course d’hier.

Cependant Lando Norris, qui courait derrière la paire à l’époque, a déclaré qu’il aurait sauté sur l’occasion.

Verstappen était en tête de la file d’attente des voitures avant la reprise de la course lorsqu’il a dérapé hors de la piste à Rivazza 1. Leclerc a ralenti et a permis à Verstappen de mener la file d’attente.

«J’avais une très belle vue», a déclaré Norris. «C’était assez drôle en fait.

«Je pense que Charles aurait pu le dépasser à mon avis. À ce stade, Max était hors de contrôle et allait à gauche et Charles a en quelque sorte appuyé sur les freins, a ralenti et s’est arrêté. À un moment donné, il doit dépasser Max car il a fait face à la barrière pendant une bonne partie du virage.

Passer Verstappen était un «risque à prendre», a déclaré Norris. Bien que les pilotes ne soient pas autorisés à dépasser leurs rivaux pendant les périodes de Safety Car, ils peuvent le faire si un pilote quitte la piste, ce que Verstappen a brièvement fait. Norris, qui avait perdu un temps au tour en qualifications pour avoir dépassé les limites de la piste, a déclaré hier qu’il aurait saisi l’occasion de mener la course.

«Nous devons peut-être demander aux responsables quelle est la décision exacte pour partir, en hors-piste, les quatre roues hors piste et l’exemple d’hier – mais en même temps, Max allait très lentement. Charles aurait pu le dépasser à ce moment-là.

“Je ne suis pas sûr. Je pense que si j’étais en P2, j’y serais allé, car vous avez alors une chance de gagner. C’est un risque qui en vaut la peine.

Leclerc a déclaré qu’il «envisageait» de dépasser Verstappen, mais a déclaré qu’il avait fait la bonne chose en conservant sa position.

«J’ai envisagé cela à un moment donné, mais en même temps, j’ai reculé. Je pense qu’en y repensant, c’était le bon choix, car je pense qu’il avait toujours une roue sur la piste.

«J’ai donc reculé parce qu’il ne tournait pas complètement, évidemment, comme nous l’avons vu. J’y ai pensé, mais il était trop tard alors, il était déjà de retour devant.

Leclerc a défendu sa décision de rester derrière Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a expliqué que si Leclerc avait dépassé Verstappen, le pilote Red Bull aurait eu le droit de reprendre sa place devant Safety Car Line One, située entre Rivazza 2 et le virage 19 à Imola.

“Après un [race] suspension, il est considéré comme un tour de course, mais dans le même genre de principes qu’un tour de formation », a-t-il déclaré. «Donc, si une voiture n’était pas en position, ce serait comme un tour de formation pour qu’elle puisse reprendre cette position tant que c’est avant. [the Safety Car One line], le principe général est la façon dont les règlements sont formulés. »

Verstappen ne s’attendait pas à ce que Leclerc le dépasse lors de son départ. «J’ai été un peu hors piste, mais une fois de retour sur la piste, bien sûr, je roulais lentement parce que je récupérais, je remettais le volant en place», a expliqué le pilote Red Bull.

«Mais alors je ne pense pas que vous puissiez passer plus. Je pense que quand vous voyez une voiture dériver comme ça devant vous, tout d’abord, je pense que vous venez de reculer, parce que vous ne savez pas où elle va aller.

«Ce sont des secondes. Peut-être avez-vous une chance de deux ou trois secondes pour le faire. C’est tellement compliqué avec les pneus. Vous ne voulez pas y réagir également – peut-être que vous vous tournez vous-même. Cela peut arriver.”

