Caballero: Face à Messi, j’ai dû souffrir

Le gardien argentin Willy Caballero a certainement le droit de s’exprimer sur le sujet de Lionel Messi et de sa nature effrayante dans l’attaque. Willy a eu la chance d’affronter Messi plusieurs fois à l’entraînement argentin et est certainement conscient de la ténacité de Messi sur le terrain. Il a parlé de cette capacité presque effrayante à 90Min.

«Face à Messi, j’ai dû souffrir», a-t-il déclaré. «Il sort pour assassiner les gardiens de but.

«Les gardiens de but, les défenseurs – il va tuer [them]. Et tuer signifie marquer autant de buts que possible.

«Il ne se soucie pas de savoir si vous le connaissez, si vous êtes argentin ou si vous êtes un ami. Il vous parlera ensuite, vous saluera et tout le reste, mais au cours de ces 90 minutes, il a pour mission de vous frapper avec des objectifs.

Caballero | La source